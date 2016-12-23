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29 декабря 2016 10:31 / Социум / праздник / традиции  

Икра под прессом

Так в дореволюционной России встречали Новый год

А почему бы нам не рассказать, как отмечали на Сахалине Новый год, скажем, сто лет назад? После этого вопроса редактора коллеги испуганно переглянулись и с надеждой посмотрели на меня – как будто я еще об этом что-то помню....

Призрак лучшего

Конечно, уже ничего не помню! Более того, знаю, что никаких специальных исследований по этому поводу не велось, номер первой областной газеты «Вестник о. Сахалин» нигде уже не найдешь, да и интересовали пишущую интеллигенцию в то время совсем другие проблемы, нежели описание новогодних празднеств.

Поэтому пришлось начать с основ и вспомнить все… И не зря. Сама история Нового года в России забавна и поучительна.

Новый год как государственный праздник решил отмечать Петр I с 1700 года. Но в этом качестве он был в народе мало популярен – так, в столицах палили из пушечек, устраивали придворные балы. Гораздо более важными для страны были престольные праздники – Рождество (25 декабря) и Крещение (6 января). Вот они праздновались повсюду и с душой, о чем прекрасно написал Николай Гоголь в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».

Свое второе рождение Новый год получил во второй половине XIX века в среде интеллигенции. Об этом написал в своем дневнике литератор Александр Никитенко. «1 января 1863 года, вторник. Новый год. Все как будто вдруг обезумели, какая беготня и суматоха! Что же это такое? В природе ли произошла какая-нибудь радикальная перемена или в людях? Ведь в сущности ни малейшего намека на то, что случилось что-нибудь новое, что образовало бы рубеж между 1862 и 1863 годами. Между тем со всех сторон сыплются поздравления, все поддаются каким-то надеждам, вероятно, и в этом году таким же несбыточным, как и в прошлом. А впрочем, не худо, что такой обычай существует. За недостатком истинных благ человеку нужен хоть призрак хорошего лучшего. И вся эта беготня – своего рода занятие, которое разнообразит обыкновенную прозу жизни».

Ну а современный Новый год с его салатом оливье – подарок товарища Сталина. В 1920-х годах религиозные праздники и вообще все, что связано с религией, искоренялось. А потому «в день нового года и дни всех религиозных праздников (бывших особых дней отдыха) работа производится на общих основаниях». Но в 1935 году по инициативе Сталина рождественские традиции были приняты как часть светского празднования Нового года. С тех пор рождественская елка стала новогодней, как и подарки, и Дед Мороз.

На острове дальнем

А теперь вернемся на Сахалин 100-летней (плюс-минус пять лет) давности.

После Русско-японской войны и отмены каторги в 1906 году Северный Сахалин сильно обезлюдел. В 1917 году там проживало 5,5 тысячи человек сельского населения, и еще пара тысяч «городского» – в Александровске и посту Дуэ. Во всяком случае в 1912 году, когда домовладельцы Александровского сельского общества вынесли приговор о необходимости ввести городское самоуправление (оно было введено в 1917 году), в посту проживало 927 крестьян, 135 представителей чиновников, офицеров и духовенства, 11 мещан и несколько купцов.

Это к тому, что интеллигентская прослойка, которая в первую очередь отмечала Новый год, была довольно мала. Для остальных сахалинцев это был лишь один из святочных дней между Рождеством и Крещением, поэтому разделять этот праздничный период на части не стоит. Все сливалось в одно.

Кроме того, бытовало мнение, что Сахалин – это место одних только страданий, а потому праздники здесь неуместны. «Не могу себе представить девушек, ведущих хороводы около тюрьмы. Даже если бы мне случилось услышать, кроме звона цепей и крика надзирателей, еще разудалую песню, то я почел бы это за дурной знак, так как добрый и милосердный человек около тюрьмы не запоет», – писал Чехов в своей знаменитой книге.

С этим категорически не согласна исследовавшая жизнь старожильческого населения острова известный сахалинский историк Марина Ищенко. Праздники отмечали. Правда, зимой они не были массовыми. Тракторов не было, никто площади не расчищал. Широко гуляли разве что на Масленицу. Все остальные праздники отмечали камерно, по-домашнему: в церковь, а потом – по друзьям и знакомым.

Впрочем, в годы Первой мировой в Александровске появился Народный дом, где в холодное время проводились важные собрания и некоторые иные торжества, в том числе театральные постановки. Но детских елок там не устраивали. Детям и молодежи оставались традиционные уличные забавы.

«Нам, детям, очень нравилось играть в войну зимой, – вспоминает Константин Петровский, чьи мемуары стали достоянием общественности благодаря сахалинскому историку Григорию Смекалову. – Мы сооружали крепости из снега, делились на два лагеря: одни были за белых, другие за большевиков. Крепости наши были прочными, так как поливались водой, и мы использовали ледяные глыбы. Дети сражались снежками, и это было очень весело…»

«Придумали обойти шумною толпою поочередно все избы товарищей, поселившихся в Ново-Михайловском, – приводит свидетельство очевидца Марина Ищенко. – Картина была довольно забавная... Неожиданно для хозяина дома вдруг врывается к нему толпа молодежи с музыкой, пением и, не снимая шуб и валенок, начинает танцевать. Снег и мороз не мешали веселиться. Напротив, молодежь в переходах по улицам играла в снежки, шалила, валила друг друга в сугроб, пела и хохотала. Можно сказать, веселье распространилось на все село. Так было до самого вечера».

Переагитированные солдаты

Многих интересует, а что тогда было на праздничных столах?

Мандаринов точно не было – навигация завершалась задолго до праздников. А в остальном – у всех по-разному. Тогда было очень сильное социальное расслоение. Например, Константин Петровский, деды которого из каторжных выросли в местных олигархов, вспоминал об этом так:

«Когда мы прибыли в летнюю резиденцию, где наметили отмечать праздник, я привязал лошадь, и мы прошли в кухню посмотреть, в каком она состоянии. Кухня была огромная: в ней стояло три плиты и несколько вспомогательных мест для приготовления пищи. Мы нашли ветчину, мясо гусей, уток и курей, копченую лосось, нарезанную ломтиками на закуску. Несколько других блюд, как для закуски, так и на основную еду. Рыба заливная, горячего копчения, отварная осетрина; небольшие банки с красной и черной икрой. Банки с икрой были помещены в специальные сосуды со льдом и всегда были охлажденными. Всюду стоял вкусный запах от различного вида пирогов...»

Но, конечно, так было не у всех.

В крестьянских семьях среднего достатка основными блюдами были рыба и картофель. «Лакомством считались соленые рыбьи головки. Сушеная в пачках икра была излюбленным лакомством ребятишек. Женщины пекли на продажу пышки, называемые икряниками».

Но в целом крестьяне употребляли икру в пищу очень немного. Редко кто мог засолить себе на зиму бочонок – с солью тогда были проблемы. Поэтому икру просто вялили в ястыках, а потом складывали под пресс.

Вот таким и был, наверное, новогодний стол у среднестатистической сахалинской семьи в то время.

Впрочем, и то, о чем сейчас говорить не принято, тогда отнюдь не забывали. С этим даже связан один памятный эпизод сахалинской истории. В новогоднюю ночь 1920 года, в три часа, когда утомленные праздником люди отходили ко сну, отряд «переагитированных» солдат явился в Александровскую тюрьму, разоружил охрану, арестовал начальника. Затем «взяли почту и телеграф», отправили под стражу колчаковскую верхушку. Власть в городе взял ревком, возглавляемый начальником «почт и телеграфов» Александром Цапко.

Проснувшись, обыватели встретили это известие довольно равнодушно. Было не до того…

Но нам такой Новый год, понятно, не нужен!

Фото с сайта davno.ru

Теги  Праздник Традиции Новый год Елка
Автор текста: Вадим Горбунов

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