Обаяние синей моркови

В обычной комнате поселились десятки веселых снежных персонажей, которые управляют не только погодой в доме, но и настроением домочадцев

Символы на прогулке

Сюжет

Новый год Зима преобразила мир своим белоснежным полотном и морозным дыханием. И во дворах, словно по мановению волшебной палочки, появились укутанные в шарфы забавные Снеговики. Веселая зимняя затея – лепить фигуры из снега – известна людям уже не одно столетие. И сегодня я иду в гости к… Снеговикам. Целая деревня этих символов зимы появляется перед Новым годом в квартире Александры Деминой. Хотя весь снежный народец умещается на нескольких полках шкафа, значимость его для предстоящего праздника в этом доме очень велика. В один из декабрьских дней коллекционер вместе с мужем, 12-летним сыном Колей и четырехлетней дочкой Варенькой достает Снеговиков из коробок. Хит-парад забавных крутобоких и носатых человечков давно стал в этой семье новогодней традицией. – В это время наш дом становится похож на чудесную сказку, – говорит хозяйка коллекции. – Наверняка все люди, когда были маленькими, лепили Снеговиков во дворе. Их игрушечные копии приносят в наш дом много тепла, уюта и хорошего настроения. Для меня мои Снеговики – воспоминание о веселом и беззаботном детстве.

По профессии Александра Демина – библиотекарь. Ее увлечение снежными персонами началось 12 лет назад, совершенно случайно. – Делая перед Новым годом обход торговых точек в поисках подарков для родных, я зашла в сувенирный магазин, – рассказывает хозяйка коллекции. – Там и увидела своего первого Снеговика. Он сразу привлек мое внимание. В отличие от классических собратьев из двух или трех белоснежных шаров, этот был какой-то особенный. Голова и шапочка у него были сделаны из светло-голубой керамики, а туловище – мягкое, матерчатое. В лапке вместо метлы он держал красное яблоко. На лице снежного человечка выделялись веселые черные глаза-бусинки и почему-то синяя морковка-нос, что выглядело очень странно. Но необычнее всего выглядели у Снеговика длиннющие, сантиметров 15, ленточки-ноги в блестящих паетках и голубых керамических ботинках… Вертела его в руках и все не могла понять – ноги-то зачем ему такие? Однако этот непонятный экземпляр выглядел настолько привлекательным, что я решила взять его себе в подарок. Сейчас в коллекции Александры Деминой более 50 Снеговиков. И ни один из них не похож на другого.

Снежное закулисье

После различных праздников к снежной компании присоединяются новые экспонаты – родные и знакомые обязательно радуют коллекционера. Своих округлых питомцев Демина бережно хранит. Правда, когда они появляются не только на полках, но и под елкой, коту Фалку очень нравится лежать рядом и обнюхивать Снеговиков, играть с ними. В импровизированной новогодней деревне экспонаты живут своей особенной жизнью. Все они разных размеров. Самый маленький Снеговенок росточком всего в пять сантиметров. Рост самого большого тряпичного Снеговика в элегантной шляпе – 65 сантиметров. Этот гигант – любимец сына-пятиклассника. Дочь Варя часто просит маму дать ей поиграть любимым Снеговиком с подсветкой и может долгое время любоваться его переливчатым волшебным светом.

Веселые снежные человечки в разноцветной экипировке сделаны из разных материалов – керамические, фарфоровые, деревянные, металлические, стеклянные, матерчатые, из нитей и даже под гжель. В коллекции есть не только традиционные экземпляры, но и Снеговики-хоккеисты, лыжники, всадники, звонари, собиратели шишек… Есть и экспонаты с прикладным значением. К примеру, Снеговики-подсвечники или деревянные трафареты. Малышка Варвара обожает рисовать с их помощью своих любимых сказочных персонажей. Потом они вырезаются и прямиком отправляются в качестве украшений на домашнюю елку. Кстати, родители специально для дочери купили даже одеяло со Снеговиками. Александра с мужем с особым удовольствием пьют чай из кружек с изображением новогоднего символа. Еще хозяйка коллекции, увлекаясь изготовлением разнообразных фигурок из шаров, к Новому году непременно делает воздушного Снеговика.

По канонам, на голову верному спутнику Деда Мороза надевали ведерко. Тем не менее в коллекции Деминой традиционное ведро на головах Снеговиков заменили модные шляпы, шапки, спортивные шлемы, разноцветные колпаки. Ее снежные экземпляры носят шарфы, рукавицы и даже модные курточки. В этом году Снеговики Александры Деминой первый выход раз вышли в свет, а именно – в библиотеку Новоалександровска. Они покорили своим обаянием всех участников встречи – и детей, и взрослых.

Мистическое ведро

Многих посетителей на выставке вдруг всерьез заинтересовали вопросы – кто они, Снеговики? Откуда появились? – Если верить старинному преданию, примерно в 1493 году итальянский скульптор, архитектор, поэт Микеланджело Буонарроти впервые слепил снежную фигуру, – поясняет Александра Олеговна. – А само слово schneeman, то есть «снеговик», изначально возникло в немецком языке.

Кстати, первые Снеговики изображались недобрыми, свирепыми снежными монстрами впечатляющих размеров. Это не случайно, ведь в те давние времена безжалостные зимы с лютыми морозами и промозглыми вьюгами приносили немало хлопот. Скорее всего, именно тогда и появились поверья, согласно которым Снеговики представляют реальную угрозу для людей. Считалось, что опасно лепить их в периоды полнолуния. А в Норвегии существовало предание о том, что Снеговиков опасно разглядывать поздним вечером из-за шторы. К тому же дурным знаком считалось встретить снежную фигуру ночью: ее рекомендовалось обойти стороной. Только в XIX веке снежные создания «подобрели» и вскоре стали незаменимым атрибутом Рождества и Нового года. Поздравительные открытки с изображением милого улыбчивого Снеговика в окружении веселых детей быстро завоевывали популярность. В Европе Снеговиков всегда лепили рядом с домами, щедро украшали гирляндами и домашней утварью, укутывали в шарфы, а в руки вручали ветвистые метлы. В деталях их «одеяния» угадывается мистический характер. Например, нос в виде морковки прикрепляли, чтобы умилостивить духов, посылающих урожай и плодородие. Перевернутое ведро на голове символизировало достаток в доме.