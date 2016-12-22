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Актуальные темы Новый год / СТИХия новогодняя! / «Губернским ведомостям» 25 лет
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30 декабря 2016 11:25 / Социум / история  

Деньги на принтере

Мы продолжаем проект «О чем писали «Губернские ведомости» 25 лет назад». Второй номер газеты был новогодним. Но особого ощущения праздника не было

Мы выживем!

Именно так было озаглавлено новогоднее обращение губернатора области Валентина Федорова к жителям островной области.

«Дорогие сахалинцы и курильчане!

Наступающий 1992 год будет самым тяжелым в нашей истории. И решающим, поворотным. Вопрос стоит так: или-или… Или мы добьемся решительного поворота к лучшему, или будем отброшены назад.

Мы входим в рынок. В принципе это надо приветствовать. Но мы входим в рынок, как говорится, в аварийном порядке. Вроде того самолета, который вынужден идти на посадку с неисправным шасси. Сможет ли экипаж успешно выполнить сложнейшую операцию, спасти жизни своих пассажиров и авиалайнера?.. Вот и мы не знаем, что будет после

2 января, после «аварийной посадки» – либерализации цен. Но приземляться все равно надо. Будем же мужественны в наступающем году, особенно первой его половине. Потом будет легче. Я нисколько не сомневаюсь, что реформы дадут положительные плоды.

Губернаторская баня

Стоит напомнить, что губернатор области протестовал против «стремительных гайдаровских реформ», требовал сохранить госзаказ и госпредприятия. Только кто его тогда слышал?

«Мы ему устроим баню», – потирали в кулуарах руки областные депутаты. Эта же фраза стала и заголовком для газетной статьи.

«Шестая сессия областного Совета, день первый. Доклад губернатора В. Федорова «О положении в области». Лаконичный, емкий, вызывающий тревогу и надежду одновременно… С трибуны сессии звучит заявление координационного совета Сахалинского отделения движения «Демократическая Россия». Хорошо поставленным прокурорским голосом его зачитал радиожурналист, депутат областного Совета И. Воробьев. В обвинительном приговоре слишком много упреков в адрес губернатора, чтобы перечислять их… Пустые полки магазинов, «уплывшая» с Сахалина рыба, неэффективность многих малых предприятий в рыбной промышленности, а фермерских хозяйств – на селе… Шквал подобных обвинений и упреков обрушился на голову губернатора с трибуны сессии»…

Один из основных упреков состоит в том, что ни один из кандидатов от демроссов не прошел в мэры на состоявшихся в том году выборах… Упрек более чем странный, по поводу чего автор и высказал свое недоумение. Но были и другие претензии, высказанные депутатами тогда еще областного Совета. Только ли губернатор был виноват в том, что рушился весь хозяйственный механизм страны?

Денег нет. И не будет?

Это не о долгах по заработной плате, а о том, что в области в связи с раскручивающейся гиперинфляцией просто кончились деньги. Обыкновенные наличные деньги. Бумажные. Электронного пластика тогда еще не было, и все получали налом.

И вот начальник Главного управления Центрального банка РФ по Сахалинской области Раиса Ивановна Фадеева сетует: «Кредит не погашается, деньги не возвращаются, нечем платить зарплату… Деньги на книжку не кладем, с собой носим, надеясь что-то купить… В начале декабря нами выдано на 30 миллионов двухсотрублевых купюр. Ни одна из них в банк не вернулась!»

Что же делать? Местным властям дано поручение начать активнее продавать товары, чтобы деньги через магазины возвращались в банк. Рекомендовали, где можно переходить на безналичный расчет. Однако автор интервью журналист Ольга Васильева относится к этому весьма скептически: «Сомнительно, что это даст какой-то результат. Рынок на команды не реагирует, у него свои законы. И один из законов мы сейчас на себе постигаем».

Да, тогда сахалинцы начали постигать эти законы: «Теперь-то разве только малыши не знают, что талоны печатаются на японской множительной технике. И не только на водку»… «Множительные» стольники начали появляться и на нашей Федоровке… Как нам сообщили в горторге, в новом году южносахалинцам выдадут потребительские карточки, а на спиртное – отдельные, с прикреплением к магазинам по месту жительства».

Скажете, при чем здесь талоны на водку? Тогда это был острейший вопрос!

«Вопрос о магазинах для ветеранов не менее важен, чем приватизация жилья, ибо слишком близок срок, когда государственных магазинов просто не будет. А что ждет нас завтра при свободных ценах на товары? Поскольку винно-водочные изделия стали у нас вроде свободно конвертируемой валюты, вношу предложение: увеличить отпуск малообеспеченным до трех бутылок в месяц через магазины ветеранов, особенно в сельской местности. Может, это позволит ветеранам подвозить топливо, получать услуги.

Поднятые в настоящем выступлении вопросы прошу считать официальным обращением областного Совета ветеранов к председателю областного Совета народных депутатов А. Аксенову, губернатору области В. Федорову». Это писал в газету не кто-нибудь, а Василий Холюченко, председатель областного Совета ветеранов.

Курилы и вокруг

Тут же – обращение к губернатору жительницы Киото Наоми Мияноги, заклинающей… ни в коем случае не отдавать Курилы Японии! Все аргументы пронумерованы, их 10. В том числе такие: «Помните, японское правительство очень лукаво в отношении с рабочими…», «Японцы уничтожат уникальную природу этих островов», «Япония – империя. И населению островов придется работать на поддержание и удовлетворение экстравагантных запросов империалистической фамилии Акихито» и т.д.

В номере и статья «Боль моя – Курилы» Германа Бычкова, заголовок которой превратился затем в долгосрочную рубрику.

Но одновременно началась и активизация сотрудничества с соседней страной.

Например: «Смирныховский опытно-показательный мехлесхоз начал изготавливать для Японии палочки для еды. Линию по производству обслуживает всего четыре человека. Ожидается поступление из Японии дополнительного оборудования. Тогда дело пойдет в несколько раз быстрее. Главный лесничий Н. Жуйков на вопрос, куда пойдет прибыль в валюте, ответил: «Это пока коммерческая тайна».

Время инициатив

А вот еще одна новость из Смирныховского района – «На рыбалку самолетом».

«В Оноре произошло событие, которое потрясло все село: на заброшенном военном аэродроме, который был приведен в порядок лесозаготовителями по просьбе сельского Совета, приземлились два самолета Ан-2. Незабываемые часы провели в воздухе взрослые и дети… В дальнейшем такие визиты станут регулярными: авиаторы обещают в погожие дни возить онорцев на Лунский залив на рыбалку, а также знаменитые источники Горячие Ключи».

Как много было тогда ожиданий и инициатив…

«В канун Нового года в областном центре открылся новый ресторан – «Янтарь» – в помещении бывшего кафе «Крильон». Новые хозяева сумели сказочно преобразить прежнюю заштатную точку общепита. С чисто женской догадливостью позаботились о тех, кто предпочитает уединение. К их услугам изящно задрапированные кабинки».

«Накормлю все село» – уверяет фермер из Пугачево. «А вот совхоз так и не смог накормить район. Там еле-еле управляются с кормлением своего рогатого стада. Падеж в этом стаде происходил и происходит постоянно. Словом, «Макаровский» докатился до предела… Сможем ли мы надеяться на фермеров? Если судить по примеру Натальи Карноух, то да».

Причем она обещает накормить не только родное село: «Если бы целлюлозно-бумажный завод одолжил нам сто тысяч рублей, то ферма отдала бы их через год, а бумажники получили бы столько мяса, сколько им нужно…»

Ножницы в руки

Впрочем, тема Нового года все-таки не была забыта. В материале «Новый год без нового платья?» художник-модельер Ирина Никифорова дает совет: берешь старое платье, ножницы, и…

«Можно, если позволяет фигура, укоротить до мини. Это сейчас писк моды. Также несложно изменить вырез горловины, придав ему модную форму каре, овальную, сделать глубокую щель или фигурную «каплю» на спине. Можно также оформить вырез горловины фестонами. А можно вообще сделать открытое платье на бретелях, отрезав верхнюю часть, а рукава использовать на обтачки и бретели». Все тогда делалось просто.

Теги  История
Автор текста: Вадим Горбунов

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