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30 декабря 2016 09:00 / Окно в природу / Новый год / символы  

Хайсекc Браун и другие

Накануне наступления 2017 года, символом которого является Огненный Петух, мы решили узнать об особенностях характера этой домашней птицы

Петушиный декор

Сюжет


Новый год

Утро в Сахалинском зооботаническом парке, как и в любом хорошем хозяйстве, где есть птицы, начинается с петушиных криков. Здесь в просторных вольерах содержат 10 особей трех видов, которые больше считаются декоративными. Первый вид – орпингтон – выведен в Англии. Это массивная на вид птица, у которой различают 11 видов окраса. В зоопарке представлены птицы золотого цвета.

Еще один представитель петушиного рода-племени – брама – украшение любого птичника. Петухи из этого семейства выделяются величественной осанкой, длинными лапами и контрастным воротничком на шее.

Третий пернатый питомец – из разряда китайской шелковой породы. Это представитель наиболее экзотического вида птицы. Оперение у китайских петухов действительно шелковистое и напоминает белоснежный мягкий покров. Однако в Китае такими птицами не только любуются, их мясо ценится и даже считается лечебным.

Петух китайской шелковой породыПетух китайской шелковой породы

Зимой жизнь петухов в зоопарке проходит в основном в теплом помещении. Примыкающий к нему выгульный вольер предназначен для выхода в свет в теплое время года.

– Для того чтобы птицы не утратили природный лоск, Петрушам, а именно так мы зовем всех наших петушков, обеспечиваем полноценное и сбалансированное питание, – рассказывает Александра Коробова, специалист по связям с общественностью Сахалинского зооботанического парка. – Они получают зерновые и комбикорма, но любят полакомиться и овощами.

Известно, что петухи – задиристые птицы. В России еще в XVII веке была выведена московская порода бойцовых кур. На Первой выставке птицеводства в России в 1855 году впервые прошел петушиный бой. Появление нового вида «птичьего» спорта привело к совершенствованию бойцовских качеств петухов.

Отбор стали вести по величине тела, силе и крепости ног, а также грудной клетки. В каждой стране начали появляться бойцовые породы кур. Однако в 1906 году на Всероссийском съезде птицеводов по этическим и гуманным соображениям петушиные бои в России запретили.

Тем не менее жизнь есть жизнь, и у петухов тоже. Однажды, делая материал о Сахалинском зоопарке, я сама стала свидетелем петушиной схватки. Несмотря на элегантность оперения, два петуха дрались на полном серьезе. В итоге ветеринару пришлось одному из них лечить пораненный гребень.

– В зоопарке бои случаются между разными видами петухов, – говорит Александра Витальевна, – поэтому мы стараемся держать их раздельно. Внутренние междоусобицы возникают обычно весной, в пик брачной активности.

В зоопарке есть традиция: вместе с посетителями весело, с конкурсами и викторинами чествовать символ года. Петухам тоже будет оказано такое внимание. В следующем году планируется провести тематический день по видам представленных кур. Птицы также станут объектами изучения участников «Маминой школы», которая существует в зоопарке уже не один год. Маленькие дети с родителями узнают много нового и интересного из петушиной жизни.

Впрочем, уже сейчас к символу года–2017 приковано всеобщее внимание. Рыжекрылый петя-орпингтон принимает активное участие в предновогодних детских утренниках. Прикасаясь к «золотому петушку», ребятня загадывает желание на следующий год.

Ошибка сортировки

Предстоящий год Петуха для птицефабрики «Островная» начнется с... отсутствия петухов.

– Раньше в родительском стаде мы держали петушков. Один петух на десять кур, – объясняет ситуацию Лариса Тен, зоотехник птицефабрики. – Все шло естественным путем, мы получали оплодотворенные яйца, отправляли их в инкубатор и выводили своих курочек-несушек. В этом году все изменилось – родительское стадо расформировали, поскольку держать его было экономически невыгодно. С этой осени завозим суточных цыплят из Новосибирска. Первый раз желтых пушистиков в количестве 39 тысяч 100 штук завезли 17 декабря. Скоро подойдет вторая партия. По договору нам обещали, что в поставках в основном будут курочки и только три процента – петушки. Это так называемая ошибка сортировки. Поскольку они нам уже не нужны, мы их доращиваем и затем пускаем в продажу.

Петух-брамаПетух-брама

Интересуюсь: как в прошлые времена жилось петушиному отряду в куриных гаремах?

– Думаю, они чувствовали себя хозяевами положения, – с улыбкой рассказывает Лариса Владимировна. – Наши Пети-петушки выглядели красавцами, особенно хороши были коричневые, которых называют Хайсекc Браун. От них курочки несли коричневые более крупные и крепкие яйца. Но и белые породы у нас были в чести.

Как отмечает зоотехник, в клетке Петруши оберегали свое стадо и блюли порядок. Особо «ворчливых» кур могли приструнить и даже клюнуть.

Петухи – вестники рассвета, поэтому, как правило, уже в пять утра птицефабрика оглашалась их мощным криком. Впрочем, и в течение дня петухи тоже громко кукарекали, словно давая понять, кто здесь главный.

Песнь о времени

Звонкая петушиная песня с незапамятных времен имела важное значение для людей, и не только как часы. Впрочем, с них-то все и началось, утверждают историки. Ведь в давние времена далеко не каждый человек мог позволить себе настоящие заводские ходики. Зато петухи тогда были так дешевы и вполне заменяли будильник.

Еще древние греки считали, что пение петуха начинает первый час дня. Русские крестьяне полагали, что на ночь небесные врата закрываются, после чего злые духи могут навредить человеку. Поверье о том, что нечистая сила всегда приходит ночью, под покровом мрака, а уходит в свой мрачный мир с первым утренним криком петуха, было широко распространено по всей Европе.

В языческие времена петух символизировал солнце. Своим громким «ку-ка-ре-ку!» он оповещал мир о победе над силами зла.

Как ни странно, именно благодаря своему кукареканью петух стал домашней птицей. В России даже были выведены свои певуны. В первую очередь – орловские голосистые. Это про них в народе говорили: десять четвертей можно отмерить пальцами, пока пропоет петух.

Наша справка

*Петух издает много разных звуков. Например, когда он подзывает кур к найденному корму, то кукареканье будет повторяющимся. Зато утром петух кукарекает один раз, но гораздо дольше и на более высоких частотах. Чем выше тональность, громкость и длительность звука, тем сильнее эффект, который производит петух на кур и других петухов.

*Человек слышит крик петуха на расстоянии двух километров.

*Петухи не кукарекают, если они не могут вытянуть шею.

*Один и тот же петух кукарекает всегда одинаково.

Фото Сахалинского зоопарка

Теги  Новый год Символы
Автор текста и фото: Татьяна Егорова

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