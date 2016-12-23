Импульс закона

– Владимир Ильич, вы в облдуме уже четыре созыва и можете сравнить минувшую сессию с предыдущими…

– Она выдалась довольно напряженной. На десяти заседаниях мы рассмотрели 187 вопросов. Было принято 58 областных законов, из которых 9 – базовые, остальными вносились различные изменения в действующие правовые акты. О том, какие направления стали приоритетными, можно судить по тому, что подавляющее большинство законов касалось бюджета и налогов, а также социально-экономического развития Сахалина и Курил.

Наряду с законодательной деятельностью островной парламент, как известно, выполняет и контрольные функции. Мы обсудили не один десяток отчетов контрольно-счетной палаты области, проверявшей, – в том числе и по предложениям депутатов, – как используются бюджетные средства, выделенные на действующие госпрограммы и строительство различных объектов, как проводятся закупки на аукционных торгах и многое другое.

А в рамках «правительственного часа» министры и другие представители исполнительных органов власти доложили о доступности дошкольного образования, возведении и сроках ввода реабилитационного центра для инвалидов в Южно-Сахалинске, готовности к отопительному сезону 2016/17 года.

На рассмотрение действующего при облдуме Совета председателей представительных органов власти был предложен ряд законопроектов, касавшихся порядка избрания и полномочий глав муниципальных образований, а также отдельных вопросов муниципальной службы. В декабре был сформирован новый состав Молодежного парламента области, который призван шире использовать потенциал молодых людей, их неуемную энергию, готовить кадры для работы в исполнительной и представительной власти.

Продолжалось и взаимодействие с высшими органами российской власти. Так, мы направили обращение в Госдуму и министру здравоохранения РФ по вопросам дополнительного финансирования из федерального бюджета на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Проблем здесь хватает, и одна из главных – нехватка средств не только в нашей областной казне, но и у многих других субъектов РФ. Рассчитываем получить положительный отклик и на другое наше обращение – к министру природных ресурсов и экологии России – с предложением создать на Итурупе государственный природный заказник федерального значения «Островной».

– По вашему мнению, какие из законов, принятых в минувшую сессию, окажут в ближайшее время заметное влияние на жизнь островитян, дальнейшее развитие нашей области?

– В первую очередь это главный финансовый закон области, определивший бюджетную политику на ближайшие три года. О том, как сформирована региональная казна на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов, говорилось с различных трибун уже неоднократно. Отмечу одну важную черту: несмотря на падение доходов более чем на треть, все социальные обязательства будут исполнены. В 2017 году госассигнования на них даже увеличены на 1,1 млрд рублей против объемов 2016 года. В целом мы сумеем предоставить более 160 мер социальной поддержки для 18,6 тысячи жителей Сахалина и Курил.

Одновременно депутатский корпус стремился законодательно поддержать и дать очередной импульс дальнейшему развитию островной экономики, поскольку именно она и наполняет областной бюджет. Например, мы откорректировали Закон «О льготах на прибыль предприятий», и с 1 января 2017 года участники региональных инвестиционных проектов получают существенную льготу. Им установлена пониженная ставка – 5 процентов в течение пяти налоговых периодов. Вдобавок в последующие пять налоговых периодов ставка для них увеличится лишь вдвое.

Еще более весомая поддержка предоставлена резидентам территорий опережающего социально-экономического развития «Южная» и «Горный воздух», а также порта Корсаков, включенного в режим свободного порта Владивосток. Благодаря принятым облдумой правовым актам участники ТОРов в первые пять лет своей деятельности вообще будут освобождены от налога на имущество, а в последующие пять лет ставка для них составит всего 1,1 процента. Не менее весома и другая льгота – полное освобождение их от налога на прибыль в первые пять лет, а в последующие – 10 процентов налоговой ставки.

С 1 января также вступают в силу законодательные поправки, нацеленные на развитие санаторно-курортных зон в Сахалинской области. Нашим здравницам уже не придется платить налог на те объекты недвижимости, где непосредственно оказывают услуги по оздоровлению населения. Причем подобные «налоговые каникулы» у них продлятся вплоть до 1 января 2020 года.

– Осенью вы приняли участие в собрании Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» в Хабаровске. Каковы результаты этого сотрудничества?

– Мы приняли совместное обращение к российскому правительству, которое касается выделения средств на федеральные программы социально-экономического развития нашего региона, улучшения инвестиционного климата, софинансирования работ по переселению из ветхого и аварийного жилья, модернизации коммунальной инфраструктуры и других вопросов. Думаю, что мнение законодателей Дальнего Востока будет учтено.

На этом же заседании избрали и нового главу Ассоциации. Им стал председатель Хабаровской законодательной думы Сергей Луговской. Это энергичный и компетентный депутат, который наверняка сумеет оживить сотрудничество с дальневосточными коллегами.

– Чем запомнилась осенняя сессия депутату Ефремову, в избирательный округ которого входит Корсаковский район?

– Меня очень порадовали перемены, происходящие в бывшем совхозе «Корсаковский». Убыточное хозяйство, оказавшееся в плачевном положении, начали возрождать. Взяв за основу белорусский опыт, за два года планируют построить современный агрогородок: жилой комплекс на 50 домов и несколько десятков сельхозсооружений, где главным объектом станет молочно-товарная ферма на 1 тысячу голов скота.

Впервые с советских времен здесь возводят из железобетона силосные траншеи, получили неплохой урожай с опытных участков, на которых выращивали перспективные сорта кукурузы, картофеля и других культур. Все это позволит значительно улучшить обеспечение имеющегося стада качественными кормами. В общем, дела в одном из градообразующих хозяйств явно пошли на лад.

Новые рабочие места, пополнение бюджета, расширение экономического сотрудничества обещает включение Корсаковского порта в зону Свободного порта Владивосток. Помимо налоговых льгот и особого таможенного режима, здесь предусмотрен и упрощенный визовый проход для иностранных граждан. Одновременно тут же начнется строительство нового морского вокзала, удлинение причала на 300 метров, предстоит выполнить немалый объем дноуглубительных работ. На территории порта уже приступили и к созданию рыбного кластера, включающего в себя логистический центр, аукционную площадку, современный холодильник и другие объекты.

Вместе с тем развитие округа связано не только с перспективными инвестиционными проектами. Населенные пункты района ежегодно благоустраиваются, людей переселяют из ветхого и аварийного жилья, реконструируют дороги и строят новые социальные объекты. Приятно, что во все это заложена и частичка депутатского труда.

– Следующая весенняя сессия, по сути, последняя для шестого созыва. Будет ли она, на ваш взгляд, в этой связи еще более насыщенной?

– Однозначно. Ведь наряду с принятием нескольких десятков законов, круглыми столами, заседаниями и прочей текущей работой большинству из наших депутатов предстоит намного чаще бывать в своих округах. Как известно, осенью предстоят выборы нового созыва облдумы, и тогда итоговую оценку деятельности депутатов выставят избиратели.

Полагаю, что обновится не менее трети действующего сегодня депутатского корпуса. Во-первых, некоторые из моих коллег намерены завершить работу в обл-

думе. Во-вторых, приходят новые руководители в региональные отделения политических партий, а по партспискам, как известно, выдвигается половина будущих народных избранников. Наконец, предстоит острая борьба за голоса сахалинцев в одномандатных округах, где результаты выборов предсказать порой даже невозможно. В общем, весна обещает быть совсем не прохладной, а лето и осень в политическом смысле – так и вовсе жаркими.