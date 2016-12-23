Сочная Клементина

Он сладкий и ароматный. Его одеяние снимается одним движением руки... Все это о самом новогоднем фрукте – мандарине

Повысить тонус

Сюжет

Новый год Не так давно в Казахстане неизвестные стали запугивать население – мол, завезли из Китая зараженные мандарины, поляжете все с гриппом. В итоге часть людей в панике, вместо мандаринов спросом пользуются яблоки, а о том, что грипп передается только воздушно-капельным путем, никто и не подумал. Впрочем, на самом деле, поедая мандарины, можно заразиться, к примеру, ротавирусной инфекцией. На Сахалине с ней давно не сталкивались. Но в любом случае врачи советуют: прежде чем есть фрукт, следует хорошенько помыть его с помощью щетки или губки в горячей воде, следом – в холодной. И только потом его можно чистить и радостно употреблять.

Итак, на очередном заседании «Клуба потребителя» мы решили попробовать мандарины. Известно, что созревают плоды в ноябре-декабре, это редкий для сахалинцев шанс отведать именно свежих фруктов, а не тех, которые кто-то припас с лета или даже с прошлого года. В мандаринах так же, как и в лимонах, содержится большое количество витамина С (или аскорбиновой кислоты). Наверное, не надо напоминать, что именно он особенно важен для укрепления нашего организма и борьбы с простудными заболеваниями. Кстати, во время простуды можно пить чай с мандариновой кожурой. Кроме того, мандарин обладает противоотечным свойством, поэтому полезен при заболеваниях бронхов. А еще – регулярное употребление мандаринов способно сбалансировать нервную систему и повысить тонус.

Цитрусовая кислота

Для дегустации мы хотели найти четыре вида мандаринов, отталкиваясь от производителя. Думали купить китайский, корейский, японский и турецкий продукт. Почему-то мне казалось, что мандарины турецкого происхождения я видела в продаже в прошлом году. Однако не срослось. Да что там говорить – я не нашла даже японских мандаринов. Говорят, в одном торговом центре открылся специализированный магазин, специально туда съездила, а его не обнаружила. Так что пришлось довольствоваться мандаринами трех видов: корейскими (везде так и написано «корейские») китайскими «Клементина» (небольшие такие, продаются во всех супермаркетах) и китайскими без названия, купленными в обычном магазине, с натертой до блеска кожурой. Разница в цене между китайским и корейским продуктом не очень большая, но понятно, что второй – менее массовый – стоит дороже. В эксперименте приняли участие исключительно дамы: главный по тарелочкам (Аня), отвечающий за всех (Лена), знающий обо всем (Наталья), превращающий хаос в порядок (Евгения), и, конечно, не-могу-придумать-себе-эпитета-я. Впрочем, открою тайну. Поскольку мандарины я купила заранее, первая и оценила их вкус. То, что продавалось в обычном магазине, не понравилось мне совсем – какая-то цитрусовая кислота, с большим удовольствием я бы съела лимон. Гораздо вкуснее оказалась «Клементина». Особенно мне понравилось, что кожура очень легко отделяется. Можно даже ребенка потренировать, если он еще не умеет сам чистить мандарины. И все же лидерами моей личной дегустации стали очень сладкие фрукты из Кореи.

Добавить радуги

В ходе дегустации выяснилось, что два наших «эксперта» относятся к мандаринам весьма прохладно. – Я вообще не люблю этот фрукт, – сказала Анна. Видимо, поэтому и ее отзывы о нем были не очень лестными. – Этот мандарин, как женщина в 40 лет – ни старая, ни молодая, не хватает насыщенного вкуса. Вот если бы добавить чуть-чуть радуги… – это о корейском продукте. То, что Анна сказала о китайском мандарине, мы и вовсе оставим за скобками. Впрочем, я с ней солидарна – купленные в обычном магазине фрукты находились за гранью кислоты, от таких явно разъест язык.

Наталья и Елена тоже отдали предпочтение корейским мандаринам, да и Евгения тоже. Они даже отметили, что цвет у этих фруктов более яркий, чем у китайских. – А вообще в детстве мандарины кажутся вкуснее, – с ностальгией отметила Наталья. – Да и шоколадки тоже… – Несколько лет назад продавали мандарины с зелеными листиками, не помню, откуда их привезли, но вкус у них был обалденный, – заметила Евгения. – А я на Новый год обязательно куплю корейские мандарины, – заключила Елена. – Они очень сладкие. Таким образом, места в нашем тесте распределились следующим образом. На первом месте оказались цитрусы, привезенные из Кореи, на втором – китайские мандарины «Клементина», на третьем – тоже китайский продукт малопонятного вида.

Шар на голове

Мы же не теряем надежды до Нового года найти японский бутик, чтобы все-таки попробовать продукт с Хоккайдо. Я ведь даже шоу устроила по этому случаю. Видели в Интернете ролики про японских котов, которые проявляют чудеса выдержки или пофигизма, когда хозяева ставят им на голову банки с кормом, те же мандарины, надевают различные шапочки, украшают цветами? Так вот – я не удержалась и провела подобный эксперимент со своей собакой. Это оказалось непросто. О самурайской выдержке Джесси явно не читала, поэтому на все мои попытки установить или уложить мандарин ей на голову отвечала потряхиванием этой самой части тела. Как только я ее не уговаривала: «Ну, потерпи, ну, место, ну, пожалуйста. Замри ты, наконец, шебутная собака!»

Даже сын не выдержал – прибежал из спальни и сочувственно смотрел на происходящее. Джесси же явно не понимала: зачем ей на голове нужен этот оранжевый шарик, который еще и пахнет совсем не так, как косточка. Поэтому отворачивалась, грустно глядела в потолок, потом в пол, потом и вовсе залезла под стол – мол, отстаньте от меня, отстаньте… Но все-таки один кадр я сделала. Потратив на него минут 20 уговоров. Ну, ничего – некоторые фотографы, как снайперы, сутками сидят в засаде в надежде на уникальный снимок…

Думаю, что, если заниматься с собакой каждый день, к следующему Новому году можно научить ее жонглировать. Или даже кататься на велосипеде. Разве что любить мандарины я ее точно не научу – она к ним явно равнодушна. И напоследок совет. Покупая фрукты перед Новым годом, многие сталкиваются с тем, что мандарины начинают портиться. Чтобы сохранить эти аппетитные цитрусовые в домашних условиях, их лучше хранить на нижней полке холодильника.