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30 декабря 2016 10:00 / Социум / мода / одежда  

Милитари и диско

Сахалинский стилист рассказывает о модных тенденциях 2017 года

Где носить леопардовые лосины, как не утонуть в модном пуховике и что придает коже сияние – об этом наш корреспондент побеседовал со стилистом и имиджмейкером южносахалинкой Натальей Гурник.

–Наталья, для начала расскажите, какие праздничные новогодние наряды в моде?

– Самый писк – 80-е годы прошлого столетия, яркий диско-стиль, лиловые и фиолетовые оттенки. Также в моду входит стилистика Марии-Антуанетты – нежные розочки, бантики, оборки и рюши, пастельные цвета, жаккардовые ткани, букли на волосах и другие женственные элементы той эпохи.

Еще один тренд – «драгметаллы» – платья цвета бронзы, меди, золота, серебра, платины, на празднике они будут смотреться очень интересно. Актуальны все блестящие материалы, ткани с люрексом.

Хороши будут платья с длинными разрезами, почти полностью обнажающими одну ногу. Носить такую одежду можно даже в офисе, но, конечно, на работе она не должна быть слишком откровенной.

Если говорить о бижутерии, следует обратить внимание на крупные украшения. По-прежнему популярны чокеры на шею. В моде также сказочная тематика – броши, подвески, серьги в форме балерин, фей, эльфов и других мифических персонажей.

Акцентом праздничного образа может стать эффектный маникюр – переливающийся лак цвета драгоценного металла, а вокруг кутикулы сделать напыление с эффектом, будто ногти обсыпали золотой крошкой.

В макияже тон задают кукольные лица – зачесанные наверх брови, склеенные реснички, веснушки, но это будет актуально ближе к весне. Раньше было модно матовое покрытие лица. Теперь на смену приходит немного влажное, сияющее. Хотите придать коже мерцающий блеск, используйте косметические хайлайтеры. Также в макияже актуальны египетские стрелки, разноцветные тени – все из тематики 80-х.

Говоря о прическах, следует упомянуть, что в моде короткие женские стрижки под мальчика. Если делаем хвосты, пучки, жгуты, то закрепляем их внизу, у шеи. Еще один тренд – «клубничный блонд» – когда светловолосых девушек тонируют в розоватый оттенок.

–Какие модные тенденции будут задавать тон в наступающем году?

– Многие тренды переходят из 2016 года. Как правило, новое веяние моды остается актуальным на протяжении четырех сезонов. Допустим, по-прежнему на пике стиль милитари с его военными атрибутами.

Из тканей модницы могут отдавать предпочтение бархату и винилу, чем-то напоминающему лакированную кожу. Вещи с пайетками становятся нормой даже для дневных выходов.

Популярны футболки-поло, причем с крупными надписями. Сохранится тенденция на объемные плечи – женские жакеты силуэта «перевернутый треугольник», скроенные по мужскому типу.

Актуальны анималистичные принты, но не в их классическом исполнении, а с игрой цвета – питон, тигр, леопард, зебра в розовых или зеленых, например, тонах. На самом деле крашеный животный принт смотрится менее вульгарно, но использовать его тоже следует аккуратно. Если берем леопардовую сумку, то дополняем пастельными нейтральными вещами. Чем меньше животного принта в наряде, тем лучше, так что леопардовые лосины надевать не стоит. Даже девушкам с прекрасной фигурой.

Также следует помнить: если женщина собирается носить леопардовые туфли, она сама должна быть личностью харизматичной, иначе есть риск выглядеть пошло или потеряться за эффектной обувью.

–Какие цвета будут актуальными?

– Входит в моду розовый. Можно смело использовать все его оттенки, вплоть до яркого, так сказать, Барби-розового. Это тоже отголоски популярных нынче 80-х. К весне станут актуальны нежелательные ранее сочетания розового и красного, розового и фиолетового.

Никто не отменял и нежные тона. К весне особенно рекомендуется облачаться в пастельные оттенки розового и голубого.

–Зима на Сахалине долгая. Какую верхнюю одежду нужно выбирать, чтобы выглядеть стильно?

– Пуховики авангардного вида – чем непонятнее, тем лучше. Безразмерные силуэты оверсайз остаются актуальны. Хотя мужчинам такая современная женская мода, нивелирующая изгибы фигуры, не по душе.

С прошлого года на подиумах и в магазинах много меха, как натурального, так и искусственного. Также сегодня продают множество моделей, выполненных из цветного меха, но эта тенденция уже не нова.

Если вспоминать о зимних аксессуарах, в моде большие шарфы, длиной чуть ли не до пола. Головные уборы тоже в моде очень объемные – ушанки, шапки-шлемы. К слову, гарнитуры лучше не приобретать. Шапка и шуба из одного меха или шапка и шарф одной вязки и одного цвета могут выглядеть слишком скучно.

В обуви актуальны острые носы и каблуки необычной геометрической формы – не классическая шпилька или широкий устойчивый, а конусообразный, например. В тренде остается грубая, так называемая тракторная подошва. Сапоги-ботфорты сегодня в моде, но они больше подходят стройным девушкам.

– А как насчет мужской моды?

– Для мужчин актуальны те же веяния, за исключением платьев с разрезами (смеется). Можно носить рубашки-поло с надписями, жаккардовые пиджаки, объемные шарфы… Но мода, по большому счету, создается для женщин. Для мужчины же главное – чтобы костюмчик сидел.

–От каких вещей модницам пора избавляться?

– Нельзя сказать однозначно, что тот или иной тренд абсолютно не актуален. Мода быстро возвращается. Другое дело – безвкусица. Те же агрессивные леопардовые лосины, например. Вообще, любые лосины следует надевать только в спортзале. Исключение – комплекты с длинными туниками.

Мода – дама капризная, и гнаться за ней, слепо следуя всем тенденциям, не стоит. Конечно, нужно быть в курсе трендов и собирать образы, используя близкие тебе элементы. Это будет показывать, что ты живешь здесь и сейчас, а не остановился где-то в начале 2000-х.

Вообще, в гардеробе должно быть только пять процентов моды, остальное – качественная, красивая, отлично сидящая одежда. Такие вещи всегда актуальны и легко сочетаются между собой. Это так называемая классика – туфли-лодочки, простая рубашка, юбка-карандаш, маленькое черное платье, тренч, джинсы, прямые брюки, пальто… Цветовая гамма должна быть нейтральной – черный, серый, бежевый, белый, пастельные оттенки.

Если такие вещи будут в гардеробе, никогда не возникнет проблема: что надеть? Грамотно сочетая их, всегда можно выглядеть хорошо. Базовый гардероб формируется в течение нескольких лет, ведь одежда высокого качества, как правило, стоит недешево. А вещи из разряда модных трендов вполне можно приобретать в недорогих магазинах.

–Наверняка вы смотрите на гардероб сахалинцев как профессионал. По вашему мнению, чего не хватает островитянам?

– Хочется добавить больше цвета, многослойности, а женщинам украшений. В образе должно быть что-то интересное, ведь одежда отражает внутренний мир. В больших городах часто встречаешь на улицах людей, за которых глаз цепляется. Их хочется рассматривать, даже если они одеты не совсем по законам стиля.

В одежде теперь рекомендуется соединять мужское и женское. Например, костюм в стиле милитари в сочетании с грубыми ботинками и курткой-паркой будет перебором. К этому образу больше подойдет элегантное пальто. Если надели женственное платье и каблуки, можно дополнить наряд крупными часами унисекс. Такие сложные образы и хотелось бы видеть на улице.

–Ваш профессиональный совет: как быть в тренде, но оставаться собой?

– Вкус – качество врожденное, а стиль можно воспитать в себе самим или с помощью специалиста.

Чтобы оставаться собой, нужно хорошо себя понимать, знать особенности своей фигуры и свой цветотип. Также стоит быть разной, а не придерживаться только одного знакомого стиля.

С помощью определенных текстур или тканей можно снять психологические блоки, скорректировать свое состояние. Удивительно, как можно, правильно одевшись, зацепить внимание нужного тебе человека или круга людей. Одежда может производить правильное впечатление и быть помощником в жизни.

P. S.

По первому образованию Наталья Гурник – педагог-психолог. Однажды она задумалась о том, как одежда влияет на психическое состояние. Так стала студенткой Санкт-Петербургской школы телевидения, получила диплом стилиста. Сегодня учится на имиджмейкера в Институте репутационных технологий в Москве.

– Стилист работает только с внешним видом клиента. Имиджмейкер заботится о полном образе человека. Здесь необходимо учитывать психологический портрет, – объясняет она.

Наталья проводит консультации, оказывает услуги – разбор гардероба и шопинг-сопровождение. Человек может видеть результат, оценив фотографии «до» и «после».

Теги  Мода Одежда
Автор текста: Екатерина Банковская

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