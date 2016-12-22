Застольный марафон

Стремясь провести новогодние праздники на все сто, мы часто теряем чувство меры. Сохранить хорошее самочувствие и настроение позволит знание нескольких секретов

Нейтрализуем издержки

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Новый год Непременные атрибуты новогодней ночи – изысканные горячие блюда, замысловатые салаты, необычные закуски и, конечно, выпивка. Понятно, что накануне мы весь день кружимся, готовим. И бывает, что до самого вечера нам просто некогда поесть. К тому же существует распространенная ошибка – садиться за новогодний стол голодными. Зато мы находимся в предвкушении радостного момента – на праздничном столе будет столько всего вкусного, и все это нужно обязательно попробовать… – Такой подход очень вреден для организма, – предупреждает врач-диетолог, главврач Сахалинского областного центра медицинской профилактики Елена Малицкая. – Если весь день ходить голодным, а ночью налечь на еду, то здоровье даже самого крепкого человека даст сбой. В новогоднюю ночь необходимо следить за количеством не только съеденного, но и выпитого. Лучший способ избежать неприятных последствий, связанных с алкоголем, – вообще не пить, но многие такой вариант просто не приемлют. Остается только посоветовать пить в меру. Медики вычислили норму алкоголя для человека, у которого нет проблем с печенью: на 1 килограмм веса – 1 грамм этилового спирта. То есть мужчина весом 100 килограммов может выпить 250 миллилитров водки, а женщина весом 60 килограммов – два бокала сухого вина. Если обычно по праздникам вы выпиваете больше, чем советуют медики, то вот несколько секретов, которые не позволят вам быстро опьянеть. – Перед тем как садиться за стол, выпейте чашку крепкого чая или кофе с мятой и лимоном, поскольку лимон нейтрализует действие алкоголя, – советует врач. – То же самое необходимо сделать и после застолья. И конечно, больше двигайтесь, не сидите всю ночь на одном месте.

Не разбудить камешки

Первым удар излишеств от застолья принимает на себя желчный пузырь. – Не случайно после праздников обостряются многие заболевания, в том числе «просыпаются» камешки, – констатирует Елена Малицкая. – В ответ на жирное, жареное, солености и маринады печень выбрасывает очень много желчи. Подобно горной реке, она срывает с места камешки в желчном пузыре, которые, если повезет, проскочат сквозь узкие протоки. Тогда у человека все обойдется коликами. Но если они застрянут, скорее всего, в экстренном порядке потребуется оперативное вмешательство. Чтобы избежать такого развития событий, не усердствуйте с маринадами, жареным и жирами. Последнее крайне важно: желчь прежде всего вырабатывается, чтобы растворять жиры и помогать их переваривать. Если все природные жиры выстроить в цепочку по способности перевариваться от самого трудного к самому легкому, то она будет выглядеть примерно так: бараний жир – говяжий – свиной – птичий – рыбий – растительное масло. Поэтому не усердствуйте с бараниной: жир в ней самый тугоплавкий, чтобы его растворить, нужно очень много желчи. По мнению доктора, следует соблюдать еще одно правило – за праздничным столом отдавать предпочтение минералке, сокам и сухому вину. Это самые спокойные и неконфликтные напитки. Шампанское и прочие игристые вина прекрасно подходят для старта трапезы, но не очень хороши для ее продолжения.

Сладкие удары

Праздничное переедание наносит удар и по поджелудочной железе. Тем, у кого уже имеюся с ней проблемы, стоит в новогодний праздник забыть о сладостях и газированных напитках, так как в них много скрытого сахара. В плодах и ягодах он как бы «замурован» в матрицу из клетчатки и благодаря этому поступает в кровь постепенно. По словам Елены Малицкой, любые излишества в еде приводят к воспалению поджелудочной железы – панкреатиту. Особенно серьезно болезнь протекает после «коктейля» из крепкого алкоголя с острыми и маринованными блюдами.

С думой о сосудах

От застольного марафона страдает не только пищеварительная система, но и кровеносные сосуды. И главную опасность представляет не избыток холестерина, а окислительный стресс из-за жирной праздничной еды. Он приводит к воспалению тончайшего внутреннего слоя сосудов – эндотелия. – К счастью, есть продукты, которые могут ослаблять окислительный стресс и нивелировать другие негативные эффекты избыточного праздничного питания, – говорит врач-диетолог. – Так что ради здоровья можно изменить и новогоднее меню. Например, вместо оливье и селедки под шубой, обильно сдобренных майонезом, приготовить салаты из свежих овощей и зелени. В них не только масса витаминов и прочих антиоксидантов, ослабляющих окислительный стресс, но и фолиевая кислота (особенно ее много в листовых салатах). Идеальным завершением новогодней трапезы будут не сладости, а элитный горький шоколад, орехи, фрукты и свежие или замороженные ягоды (виноград и клюква обязательны, а черника, малина, клубника – желательны), а также зеленый чай.

P.S.