«Аврора» вводит специальные тарифы на Курилы для тургрупп

Авиакомпания «Аврора», входящая в Группу компаний «Аэрофлот», с 1 января 2017 года вводит специальные тарифы для туристических групп на Курильские острова.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе авиаперевозчика, стоимость билета в оба конца по маршруту Южно-Сахалинск — Курильск составит 19 тысяч рублей, Южно-Сахалинск — Южно-Курильск - 18 тысяч рублей. Данным тарифом могут воспользоваться туристические группы от десяти человек с максимальным сроком пребывания на Курилах до 14 дней.

Также желающим посетить Курильские острова предлагается специальный туристический тариф со сроком пребывания один месяц. Стоимость билета по маршруту Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск составит 25 тысяч рублей, Южно-Сахалинск - Южно-Курильск – Южно-Сахалинск – 22 тысячи рублей.

Напоминаем, что для всех жителей Сахалинской области по данным маршрутам действуют субсидированные тарифы. Стоимость билета в одну сторону по маршрутам Южно-Сахалинск — Курильск, Южно-Сахалинск — Южно-Курильск составляет 5 950 рублей, в оба конца - 11 900 рублей.

Для сравнения: экономический обоснованный тариф «туда и обратно» по маршруту Южно-Сахалинск — Курильск составляет 33 490 рублей, Южно-Сахалинск — Южно-Курильск — 29 676 рублей.

Таким образом, авиакомпания «Аврора» подтверждает свою готовность выполнять полеты в 2017 году в Курильск и Южно-Курильск по туристическим тарифам ниже себестоимости, так как данные направления являются социально значимыми и важными для развития туристической отрасли Сахалина.

Рейсы из Южно-Сахалинска в Курильск и из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск до конца зимнего расписания 2017 года авиакомпания «Аврора» выполняет на воздушном судне DHC-8 пять раз в неделю, кроме понедельника и воскресенья. Справки по телефону 8-800-250-49-88.