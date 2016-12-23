Главные события 2016 года: тюльпаны от Армани и торт-часы
Наступил Новый год, но события прошлого года еще свежи в нашей памяти. Предлагаем вместе с нами вспомнить наиболее интересные и значимые из них. В течение новогодних каникул мы будем размещать подборку новостей, опубликованных на нашем сайте с января по декабрь 2016 года. Смотрите, читайте, вспоминайте! Приятного вам отдыха!
Предлагаем подборку событий за март
Снежный сюрприз весны
Первый день весны преподнес сахалинцев сюрприз в виде метели. Южно-Сахалинск и юг острова оказались во власти циклона. С утра в городе ведется расчистка центральных улиц. Корреспонденты РИА «Сахалин-Курилы» прогулялись с фотоаппаратами и запечатлели «весеннюю» метель в Южно-Сахалинске.
Оха осталась без света, воды и тепла
Самый северный сахалинский город Оха и прилегающие села 2 марта остались без света, воды и тепла из-за аварии на ТЭЦ. Света не было около 17 часов, за это время теплоноситель был спущен из системы. Чтобы восстановить теплоснабжение, понадобилось до 20 дней.
Тюльпаны от Армани вырастили в «Тепличном»
К Международному женскому дню в совхозе «Тепличный» в 2016 году вырастили сотни тысяч тюльпанов и роз.
Только одних тюльпанов было высажено более 25 сортов, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в «Тепличном». В теплицах растут цветы с изысканными названиями «Армани», «Юник де Франс», «Орка», «Ред Марк», «Династия», «Денмарк» и др.
Медведев подписал постановление о создании двух ТОРов на Сахалине
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановления о создании на территории Дальнего Востока двух новых территорий опережающего развития (ТОР) – «Южная» и «Горный воздух». Об этом глава кабмина сообщил на заседании правительства РФ.
Far East Cup на Сахалине
Этап горнолыжного Кубка Азии, несмотря на задержки, успешно стартовал в Южно-Сахалинске 20 марта. На склонах «Горного воздуха» более сотни спортсменов из семи стран состязались в слаломе.
Торт в виде часов отведали сахалинцы
Праздник в честь перехода Сахалинской области на летнее время 27 марта прошел в областном центре.
Концерт состоялся на площади Ленина. Зрителями стали несколько сотен жителей Южно-Сахалинска. Особую атмосферу празднику подарили номера известных коллективов региона.Кульминацией праздника стало появление на сцене торта, оформленного в виде полутораметровых часов.
19-летняя сотрудница ломбарда задержала грабителя в Южно-Сахалинске
Ограбление ломбарда в самом центре Южно-Сахалинска не состоялось благодаря отважной сотруднице, задержавшей злоумышленника. Происшествие в ломбарде у торгового центра «Современник» на ул. Ленина попало в объектив камеры видеонаблюдения 27 марта.
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