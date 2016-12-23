Главные события 2016 года: тюльпаны от Армани и торт-часы

Первый день весны преподнес сахалинцев сюрприз в виде метели. Южно-Сахалинск и юг острова оказались во власти циклона. С утра в городе ведется расчистка центральных улиц. Корреспонденты РИА «Сахалин-Курилы» прогулялись с фотоаппаратами и запечатлели «весеннюю» метель в Южно-Сахалинске.

Самый северный сахалинский город Оха и прилегающие села 2 марта остались без света, воды и тепла из-за аварии на ТЭЦ. Света не было около 17 часов, за это время теплоноситель был спущен из системы. Чтобы восстановить теплоснабжение, понадобилось до 20 дней.

Оха осталась без света, воды и тепла

Тюльпаны от Армани вырастили в «Тепличном»

К Международному женскому дню в совхозе «Тепличный» в 2016 году вырастили сотни тысяч тюльпанов и роз.

Только одних тюльпанов было высажено более 25 сортов, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в «Тепличном». В теплицах растут цветы с изысканными названиями «Армани», «Юник де Франс», «Орка», «Ред Марк», «Династия», «Денмарк» и др.