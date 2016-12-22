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29 декабря 2016 14:10 / Экономика и бизнес / газомоторное топливо  

Чистая альтернатива

Уходящий 2016 год запомнится автомобилистам островного региона не только периодическим повышением цен на бензин и соляр, но и появлением на рынке альтернативного вида моторного топлива – газа

Требуется обкатка

Первая газозаправочная станция на Сахалине введена в эксплуатацию в начале октября. Это результат договоренностей между областным правительством и компанией «Газпром». Первые обязаны обеспечить в регионе спрос на такой вид топлива, вторые – создать современную инфраструктуру для его реализации. В настоящее время автопарк муниципальных предприятий области – прежде всего это автобусы большой вместимости, перевозящие пассажиров на внутригородских маршрутах – пополняется новой техникой, рассчитанной как раз на использование газомоторного топлива. Их примеру следуют коммунальные службы, автошколы, а также таксисты.

Специалисты считают, что на рынке автомобильного топлива газ непременно будет пользоваться спросом. Пока же большинство владельцев машин относятся к этому утверждению с некоторой долей скептицизма. Ведь чтобы технически переоборудовать свой автомобиль и перевести работу двигателя с традиционного жидкого топлива на газ необходимы не только дополнительные финансовые затраты – около 80 тысяч рублей, но и волокита с получением разрешительной документации.

Конструктивное изменение требует официального оформления. Пошагово это выглядит примерно так: сначала необходимо провести предварительную техническую экспертизу, и не где-нибудь, а в аккредитованной испытательной лаборатории. При получении положительного заключения следует обратиться в Госавтоинспекцию для прохождения технического осмотра. Далее, имея на руках положительные заключения, уже можно обращаться непосредственно к мастерам, чтобы они осуществили, собственно, практическую часть.

При этом многие механики автосервисов в один голос заявляют, что перевод автомобиля на другой вид топлива чреват сбоями в электронной системе. В частности, кислородные датчики непременно почувствуют разницу.

Как бы то ни было, но процесс перехода на новый для Сахалина вид моторного топлива потихоньку набирает обороты. И те, кто уже успел испытать на себе это ноу-хау, констатируют больше плюсов, чем минусов.

Пример для подражания

По данным областного агентства по развитию электроэнергетики и газификации, на данный момент при финансовой поддержке региональных властей приобретено 40 автобусов, двигатели которых приспособлены под газомоторное топливо. Постепенно увеличивается и количество «газовых легковушек».

– Начали переводить на газ компании такси и автошколы, то есть те, чьи автомобили много ездят, – говорит начальник управления газификации агентства Данила Вертопрахов. – На конец ноября в общей сложности было переведено 17 машин, еще 26 своих автомобилей намерены переоборудовать в одной из компаний Южно-Сахалинска.

На примере работы автобусов, по словам собеседника, экономия затрат на топливо очень даже существенная – в несколько раз. Особенно это почувствуют те, кому приходится преодолевать каждый день большие расстояния. Сотни людей, если не тысячи, ежедневно стекаются в областной центр на работу из соседних населенных пунктов юга острова – Долинска, Сокола, Корсакова, Анивы и даже Холмска.

По мнению Данилы Вертопрахова, все затраты на переоборудование автомобиля быстро окупятся ежедневной экономией на топливе. К тому же предприятия, которые занимаются переоборудованием машин, предлагают клиентам достаточно гибкие и щадящие условия расчета.

– Компании, специализирующиеся на переводе транспорта на газ, участвуют в программе «Газпрома», которая позволяет не сразу платить за переоборудование, а с рассрочкой платежа в течение полугода, – говорит Данила Вертопрахов.

Кроме того, областные власти снизили в два раза сумму автотранспортного налога для владельцев переоборудованных машин. Таким образом, все в совокупности позволяет вернуть затраты если не за один-два месяца, то за полгода точно. Все зависит от марки и мощности двигателя.

– Многие воспринимают газ в машине как угрозу безопасности, хотя если взять классификацию МЧС, то этот вид топлива представляет меньшую опасность, чем тот же бензин, – приводит пример Данила Вертопрахов. – Такую же ситуацию мы наблюдали при начале газификации домовладений. В селе Ключи часть населения наотрез отказывалась от подведения к их домам газопровода, потому что боялись каких-то последствий. Но в итоге, увидев выгоду соседа, согласились подвести к своим домовладениям газ.

Аналогичная картина, по мнению собеседника, будет складываться и в среде автомобилистов. При общении между собой выяснится очевидная разница, выгода, на что люди отреагируют.

– Таксисты уже говорят об экономии 20 тысяч рублей в месяц на одну машину, – говорит Данила Вертопрахов. – Даже если это преувеличение, то все равно выходит существенная сумма.

Помимо экономии денежных средств, внедрение газомоторного топлива позволяет решать еще одну важную проблему, которая касается всех без исключения, и в частности жителей Южно-Сахалинска. Это повышение экологической безопасности. Уровень автомобилизации в областном центре очень высок, соответственно и выбросы в окружающую среду вредных веществ от работающих двигателей достаточно велики. И чем больше автомобилистов отдадут предпочтение газу, тем чище станет воздух в городе, а значит и самочувствие его населения улучшится. Но для этого необходимо развивать сеть газозаправок. Одной станции недостаточно. Именно это обстоятельство является важным фактором для многих автовладельцев при рассмотрении возможности перехода на новый вид топлива.

Один плюс один

Пока о широкой сети газозаправок на Сахалине идут лишь разговоры, перспективы дальнейшего развития зависят от спроса.

– Пока мы не можем этим похвастаться, сети на Сахалине нет, – говорит руководитель областного агентства развития электроэнергетики и газификации Андрей Белоусов. – Есть одна заправка, которую построила компания «Газпром», а также налажено производство сжиженного природного газа с модулем, выпускающим компримированный газ. Но этот производитель ориентирован на юридических лиц, потому что занимается развозкой топлива. То есть с помощью спецтранспорта заправляет автотехнику на предприятиях. Понятно, что здесь речь идет только о крупных автопарках.

Тем не менее, в ближайшее время в южной части областного центра появится еще одна газозаправочная станция. Строительство объекта уже ведется, завершить работы планируется в конце 2017 года. С вводом его в строй ожидается и повышение интереса автомобилистов к газомоторному топливу.

В завершение еще раз об экономии. Не секрет, что за год у нас трижды, а то и чаще, повышается цена на бензин и соляр. Очевидно, и стоимость газа не будет держаться на одном уровне. Но при одинаковых темпах роста газ все равно будет обходиться водителям дешевле. Разумеется, при условии сохранения ныне образовавшейся разницы. Вероятность выравнивания цен после массового перехода автомобилистов на голубое топливо, может, и невелика, но полностью ее исключать не стоит.

Теги  Газомоторное топливо
Автор текста: Николай Рыжань

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