Прокуратура: в администрации Углегорского района процветает кумовство

Углегорская городская прокуратура установила наличие многочисленных родственных отношений среди муниципальных служащих района.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе областного надзорного ведомства, начальник местного комитета по распоряжению муниципальной собственностью имеет в непосредственном подчинении близкую родственницу. Начальник юридического отдела администрации района осуществляет распорядительные функции в отношении родственницы, занимающей должность ведущего специалиста этого же подразделения.

Аналогичные нарушения выявлены в администрации Углегорского городского поселения. В прямом подчинении и.о. ее главы работает специалист общего отдела, находящийся в близком свойстве с чиновником.

Кроме того, жилищный инспектор городского поселения при неоднократных проверках организации жилищно-коммунального комплекса, в которой работает ее супруг, не принимала меры по недопущению конфликта интересов.

Проверкой полноты муниципального нормотворчества в сфере противодействия коррупции установлено, что администрация Углегорского городского поселения до настоящего времени не разработала и не приняла нормативный правовой акт, определяющий порядок сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Проверка муниципальных образовательных учреждений района выявила 13 фактов прямых родственных связей руководителей образовательных учреждений различного уровня и подчиненных им сотрудников. Власти и управление образования муниципального района до сих пор не дали соответствующую оценку данным нарушениям.

Прокуратура внесла представления об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции в адрес глав администраций и начальника управления образования. По результатам их рассмотрения 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, принимаются меры к устранению выявленных нарушений.