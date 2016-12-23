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29 декабря 2016 12:54 / Социум / депутаты / поздравления  

Морозная миссия

Депутат облдумы Александр Болотников поздравил с наступающим Новым годом воспитанников социальных учреждений Смирныховского района

Сладкий символ

Первыми депутата встретили ученики смирныховской коррекционной школы-интерната. По словам директора учреждения Жанны Румянцевой, сегодня здесь живут и учатся 54 ребенка. Для многих школа-интернат уже стала родной. Как и обычные дети, эти мальчишки и девчонки всегда с нетерпением ждут наступления Нового года, приезда гостей, загадывают желания и пишут письма Деду Морозу. Приятным сюрпризом накануне любимого праздника для них стал приезд Александра Болотникова. Каждому ученику депутат вручил набор сладостей для новогодних чаепитий и символ наступающего года – разноцветного петушка.

Школьники рассказали законодателю о своих успехах в учебе и спорте. Он, в свою очередь, пожелал им всегда стремится к лучшему результату.

– Новый год – один из самых светлых и любимых праздников. Он объединяет людей светлыми надеждами и верой в лучшее, – отметил Болотников. – Желаю всем крепкого здоровья, хороших отметок и благополучия!

Репетиции и планы

Не менее радушно депутата встретили в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Светлячок». Сотрудники этого учреждения уже более 13 лет опекают ребят разных возрастов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Шумная и веселая детвора наперебой рассказывала депутату о своих учителях, о репетициях новогодних утренников и делилась планами на зимние каникулы.

По словам сотрудников, в Смирных число детей, нуждающихся в заботе государства, сокращается с каждым годом. Значит, недобросовестных родителей в районе, к счастью, становится меньше. Добавили праздничного настроения в этот день сладкие новогодние подарки, подаренные каждому «светлячку».

Предвкушение праздника

Слова благодарности за внимание и доброе отношение Александр Болотников услышал от пациентов дома сестринского ухода в селе Буюклы. Пожилые люди, как дети, искреннее радовались новогодним подаркам.

Постоялица дома сестринского ухода Нина Пастухова рассказала депутату о внимательном медицинском персонале учреждения и хорошем питании. По ее словам, скучать в доме сестринского ухода некогда – с соседями по палате они часто играют в шахматы и любят читать книги. А самым эффективным средством от плохого настроения для женщины стали ежедневные прогулки на свежем воздухе.

– Александр Анатольевич своим приездом и поздравлениями вернул нас в незабываемую с детства обстановку предвкушения любимого праздника, – отметила Нина Пастухова.

Депутат пожелал собравшимся самого главного – здоровья, долгих лет жизни и никогда не унывать. Постояльцы дома сестринского ухода, в свою очередь, пожелали депутату удачи на 2017 год.

Также новогодние подарки от Александра Болотникова получили ребята из малообеспеченных семей Смирныховского района.

– Делить радость с теми, кому в силу жизненных обстоятельств не достает любви и внимания близких, – это норма жизни каждого уважающего себя человека. Тем более, накануне любимого праздника – Нового года, – считает островной депутат.

Теги  Депутаты Подарки Школа-интернат Поздравления
Автор текста: Андрей Левченко

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Болотников Александр Анатольевич

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