Морозная миссия

Депутат облдумы Александр Болотников поздравил с наступающим Новым годом воспитанников социальных учреждений Смирныховского района

Сладкий символ

Первыми депутата встретили ученики смирныховской коррекционной школы-интерната. По словам директора учреждения Жанны Румянцевой, сегодня здесь живут и учатся 54 ребенка. Для многих школа-интернат уже стала родной. Как и обычные дети, эти мальчишки и девчонки всегда с нетерпением ждут наступления Нового года, приезда гостей, загадывают желания и пишут письма Деду Морозу. Приятным сюрпризом накануне любимого праздника для них стал приезд Александра Болотникова. Каждому ученику депутат вручил набор сладостей для новогодних чаепитий и символ наступающего года – разноцветного петушка. Школьники рассказали законодателю о своих успехах в учебе и спорте. Он, в свою очередь, пожелал им всегда стремится к лучшему результату. – Новый год – один из самых светлых и любимых праздников. Он объединяет людей светлыми надеждами и верой в лучшее, – отметил Болотников. – Желаю всем крепкого здоровья, хороших отметок и благополучия!

Репетиции и планы

Не менее радушно депутата встретили в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Светлячок». Сотрудники этого учреждения уже более 13 лет опекают ребят разных возрастов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Шумная и веселая детвора наперебой рассказывала депутату о своих учителях, о репетициях новогодних утренников и делилась планами на зимние каникулы. По словам сотрудников, в Смирных число детей, нуждающихся в заботе государства, сокращается с каждым годом. Значит, недобросовестных родителей в районе, к счастью, становится меньше. Добавили праздничного настроения в этот день сладкие новогодние подарки, подаренные каждому «светлячку».

Предвкушение праздника