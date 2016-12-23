Сегодня, 2 января, в 70-й день рождения Сахалинской области издательский дом «Губернские ведомости» начинает проект «ПроОстрова». Мы приглашаем к участию детей и подростков до 18 лет, проживающих на Сахалине и Курилах. Конкурс проходит под патронажем правительства Сахалинской области.

Как принять участие в конкурсе: Чтобы принять участие в конкурсе, нужно записать видеоролик 1. Записать на видео, как участник читает стихотворение о Сахалине и Курилах, об островной природе, о людях, прославивших наш регион, или о простых островитянах. В стихотворении не обязательно должны упоминаться географические названия, главное, чтобы произведение было посвящено Сахалину и Курилам. Выбрать для чтения можно стихи любого поэта, в т.ч. собственные.

Обязательное условие: перед началом чтения участник должен в произвольной форме признаться в любви к какому-то уголку своей малой родины (это может быть населенный пункт, река, вулкан, морской залив, архитектурный объект и т.п.). 2. Видеоролик нужно загрузить на YouTube, Yandex.диск, Google.диск или любой другой сервис, позволяющий свободно обмениваться видеоматериалами.

Требования к видео-файлам: - Видеозапись принимается в форматах mp4, avi, flv, wmv, mts. - Размер картинки – не менее 720 по ширине, соотношение сторон 4:3 или 16:9. - Продолжительность видео – не более 5 минут. - Низкокачественное видео с прыгающим и (или) темным изображением, посторонним шумом во время чтения на конкурс приниматься не будет.

3. Ссылку на загруженный ролик и заявку на участие в конкурсе можно отправить на электронную почту lenta@skr.su. Также ролик и заявку можно принести в редакцию по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34, офисы 18 или 11, в рабочие дни с 09:00 до 18:00. Заявка на участие заполняется в свободной форме. Обязательно должны быть указаны ФИО участника, его возраст, место учебы (для школьников и учащихся учреждений профессионального образования), контактный телефон, адрес, а также автор и название прочитанного произведения. Заявки и видеоматериалы принимаются со дня объявления конкурса до 30 марта. Видео-файлы участников конкурса будут публиковаться на портале «Сахалин и Курилы» (SKR.SU) по мере поступления до 7 апреля включительно.

Победители конкурса Победителей конкурса определит интерактивное голосование. Оно пройдет на портале SKR.SU с 10 по 20 апреля.Победителями конкурса станут участники, за которых будет отдано наибольшее количество голосов в их возрастной категории. Призерами конкурса станут участники, занявшие второе и третье места в интерактивном голосовании на портале SKR.SU. Победители и призеры конкурса будут определены в четырех возрастных категориях: 1) дошкольники; 2) школьники младших классов; 3) школьники 5-8 классов; 4) школьники 9-11 классов и учащиеся учреждений профобразования в возрасте до 18 лет. Награждение: Участники, занявшие первые места в каждой возрастной категории, получат планшет, вторые и третьи места – наборы интересных книг. Кроме того, предусмотрены поощрительные призы от ИД «Губернские ведомости». Награждение состоится 26 апреля в День флага Сахалинской области. Справки по телефонам: (4242) 46-16-26, 46-16-29.

Файл: положение о конкурсе.docx (16,3 КБ).