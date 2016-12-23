У сахалинца изъяли тонну сомнительного спиртного

Полиция конфисковала более тонны немаркированного алкоголя у хозяина частного дома в Корсакове, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России.

44-летний житель Корсакова хранил в придомовой пристройке несколько десятков пластиковых канистр с продукцией неизвестного производства. Напитки различались не по маркировкам, а по надписям «вишня», «миндаль», «черная смородина», «дыня», «виноград» на полимерных упаковках. Также в помещении стражи порядка обнаружили около 200 пятилитровых канистр, по которым уже был разлит контрафакт.

Сотрудники полиции установили, что с сентября этого года он продал аналогичного алкоголя на сумму свыше 140 тысяч рублей. Продукцию сахалинцу поставлял с материка неизвестный производитель без каких-либо сопроводительных документов. Покупателей самопального спиртного прельщала возможность приобрести его прямо дома у земляка по заниженной цене. По данному факту возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают личность таинственного поставщика немаркированного алкоголя.