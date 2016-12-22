Талантливые сахалинцы получили заслуженные награды

Торжественная церемония вручения премий талантливой молодёжи состоялась в Южно-Сахалинске 29 декабря.

В колонном зале областного правительства чествовали ребят, достигших больших успехов в спорте, искусстве и образовании в уходящем году. Это победители и призёры международных, всероссийских, межрегиональных и областных мероприятий. Каждый из них получил награду в одной из номинаций, среди которых «Социально значимая и общественная деятельность», «Научно-техническое творчество», «Учебно-исследовательская деятельность», «Художественное творчество», «Профессиональное мастерство» и «Спортивное достижение».

- Вы - олицетворение нового поколения, за которым будущее. Мы уверены, что в ближайшие годы вы внесёте достойный вклад в развитие нашей области на производстве, в сфере науки, образования, физической культуры и в спорте. Благодаря вашим достижениям и успехам Сахалинская область является передовым регионом, и это не просто слова. Именно в этом году вы создали большое количество проектов, которые были оценены по достоинству и получили награды на всероссийских, международных спортивных соревнованиях, научно-практических конференциях и т. д., - отметил министр спорта и молодёжной политики области Антон Зайцев.

Он подчеркнул: перед областным правительством стоит задача сделать подрастающее поколение сильными и грамотными людьми, профессионалами своего дела. Сейчас в регионе уделяется особое внимание развитию молодёжи. Реализуются целевые программы по поддержке талантливых ребят. Ученица 9-го класса школы №32 Южно-Сахалинска Алина Оберемко - участница всероссийской акции «Я -гражданин России» - получила награду за социальный проект «Путёвка в жизнь». Его высоко оценили в Москве, он занял лидирующую позицию среди других проектов. - Главная его суть – профориентация. Он помогает знакомиться детям с различными профессиями, чтобы они смогли выбрать себе работу по душе, - рассказала Алина. - Наряду с остальными я тоже сейчас решаю, чем заниматься в будущем. Пробовала себя в роли железнодорожника и повара. Профессии очень интересные, но я ещё пока не нашла для себя ту единственную, с которой хотела бы связать свою жизнь.