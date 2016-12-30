Сахалинцы и курильчане охотно оценивают деятельность мэров

Первые итоги работы интернет-портала «Голос 65» (golos65.ru) подвели на Сахалине.

Инициаторы проекта намеревались подводить итоги один раз месяц, в дальнейшем так и будет. Просто сейчас впереди новогодние каникулы, и, возможно, островитяне в свободное время еще раз обратят внимание на golos65.ru.

Суть проекта в том, что любой желающий может зайти на данный портал со своего смартфона, получить индивидуальный код и оценить работу муниципальных властей по различным направлениям деятельности - улучшению качества дорог, транспортному обслуживанию, организации тепло-, водо-, энергоснабжения, благоустройства.

Баллы суммируются, и мэру автоматически присваивается рейтинг.

За неполные три недели свои оценки на портале поставили свыше 6 тысяч человек. Наибольшую активность проявили корсаковцы – более 900 голосов - и жители областного центра – 750.

Лидирующую позицию занял мэр Невельского района Владимир Пак, затем следуют главы Охинского и Поронайского районов. А вот мэр Южно-Сахалинска только на десятом месте.

Депутат областной Думы, руководитель проектных направлений регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Хапочкин высказался в защиту Сергея Надсадина – ему просто труднее всего. Город самый большой, и за всем уследить трудно. Тем более что результаты народного голосования пока самые предварительные и механизм его несовершенен.

- Мы обнаружили накрутку голосов с одного телефона, а также такое явление, когда один район начинает «валить» другой, – сказал Хапочкин на пресс-конференции 29 декабря. – Эти звонки будем обнулять и вводить правило – с одного телефона возможна только одна оценка в месяц. Кроме того, понятно, что сейчас основную массу оценок в районах дают работники мэрии, их близкие и знакомые и так далее. Поэтому картина пока складывается не слишком объективная. Очень важно, чтобы в оценке деятельности местной власти приняло участие как можно больше человек. Тем более что мэров наш проект, говоря по-спортивному, «зацепил», мне уже многие звонили, интересовались, что это и зачем, то есть они уже включились в соревнование…

Зачем все это затеяно, объясняется просто. По словам депутата, местные власти создают прекрасные городские проекты, но при этом не учитывают мнения населения. В итоге возникает масса негатива.

Проект «Голос 65» как раз позволит властям через медиаресурс видеть то, что более всего волнует людей. Кроме того, как надеются единороссы, он подтолкнет муниципалитеты и к активной реализации их партийных проектов, связанных с тем же благоустройством например.