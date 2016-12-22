На Кунашире появился первый бассейн

Он входит в современный спортивно-оздоровительный комплекс, который раскинулся на площади 1923 кв. метра. Разрешение на ввод двухэтажного объекта в эксплуатацию было получено накануне. Комплекс возведен в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов.

Бассейн имеет пять дорожек длиной 25 м и шириной 8,5 м, снабжен системами нагрева и очистки воды. Он рассчитан на одновременное пребывание 40 человек. Здесь планируют также проводить уроки физкультуры для местных школьников.

Первых посетителей спорткомплекс примет в январе. Сейчас формируется график его работы, набирается штат сотрудников. Жители Южно-Курильска могут также заниматься в зале для кардио- и силовых тренировок. Для посетителей предусмотрены душевые комнаты, раздевалки, буфет. Здание оборудовано пандусом и лифтами. Это сделает комплекс доступным для людей с ограниченными физическими возможностями.

В конце ноября на соседнем острове Шикотан сдали еще один двухэтажный спорткомплекс. В нем можно заниматься и проводить турниры местного уровня по баскетболу, волейболу, бадминтону, мини-футболу, настольному теннису, вольной борьбе, самбо, дзюдо, карате, рукопашному бою и боксу. Здесь есть универсальный игровой зал-трансформер размером 30 на 18 м и зал борьбы. Главный вход в здание оборудован пандусом и лифтом для маломобильных групп населения.

- Возведение обоих спортивных комплексов – и на Кунашире, и на Шикотане – в 2015 году заметно отставало от графика. Губернатор Олег Кожемяко поставил задачу ускорить работы и завершить строительство до конца 2016 года. Был установлен жесткий контроль, что позволило в срок справиться с задачами, - отметил зампред правительства области Александр Житков, который лично курировал стройки.

По его словам, в уходящем году на Курильских островах в рамках федеральной целевой программы было сдано 15 объектов. Кроме спортобъектов, это еще детский сад на 110 мест в Курильске, новая система водоснабжения и водоотведения в селе Малокурильском, дизельная электростанция в Китовом и система водоснабжения в Рейдово на Итурупе, здания пожарных частей в Курильске и Северо-Курильске. Также в 2016 году на Курильских островах построены жилые дома общей площадью почти 7 тысяч кв. м.