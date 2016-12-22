Энергообъекты Сахалина и Курил подготовили к грядущим праздникам

Объекты электроэнергетики Сахалинской области подготовлены к новогодним и рождественским праздникам.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном правительстве, информация прозвучала на внеочередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения области. Накануне его провел зампред правительства Александр Житков.

Руководители предприятий отрасли и главы районов доложили о готовности оперативно реагировать на возможные ЧС в энергокомплексе области во время праздничных каникул. В режим повышенной готовности приведены 65 аварийно-ремонтных бригад в количестве 503 человек и 88 единиц техники.

Также на всех энергообъектах утверждены графики дежурств персонала, завершены плановые ремонты в сетях электроснабжения. На генерациях созданы необходимые запасы топлива, проведены внеплановые осмотры оборудования для надежного энергообеспечения жителей.

На базе «Сахалинэнерго» создана единая диспетчерская служба штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

На заседании отдельно был рассмотрен вопрос о работе Сахалинской ГРЭС. В перспективе мощности морально и физически устаревшей станции заместят: на смену ей строится ГРЭС-2 в районе села Ильинского. Однако в ближайшее время генерация будет по-прежнему востребованной. Участники совещания предложили вернуться к круглогодичному графику функционирования действующей ГРЭС, не выводя оборудование в консервацию на летний период. В таком режиме станция работает с 2014 года. По мнению специалистов, такой режим работы станции позволит увеличить общую надежность энергосистемы Сахалинской области и предотвратить возможные масштабные отключения электричества.