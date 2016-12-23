В Южно-Сахалинске может появиться своя Ясная Поляна

Администрация областного центра предложила список из шести названий для новой зоны отдыха горожан, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии.

Пока в голосовании лидирует «Аллея Сити», ей отдали предпочтение 43% южносахалинцев. Среди остальных предложенных вариантов есть и аналог знаменитого родового имения Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна». Правда, пока это название среди аутсайдеров. Южносахалинцы могут сделать свой выбор между «Аллеей Солнца», «Южной полянкой», «Миллениумом» и «Солнечной полянкой». Свой выбор из 300 версий наименования новой прогулочной зоны комиссия мотивировала принципами простоты, близости и понятности каждому жителю областного центра.

По мнению жюри, победить должно запоминающееся лаконичное название, которое будет удобно использовать в обозначении данного объекта. Варианты с употреблением слов «парк» и «сквер» также не попали в число лучших по той причине, что название должно соответствовать масштабам и содержанию обустроенной территории, которая больше схожа с аллеей или зоной отдыха.

Голосование проходит на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска и продлится до 14:00 30 декабря. Вариант, набравший наибольшее количество голосов, и станет названием новой аллеи в областном центре.