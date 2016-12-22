Сахалинцев в этом году пытались обмануть на колесах, запчастях и масле

Сахалинская таможня с начала года в зоне своей деятельности выявила 142 случая ввоза в регион контрафактов.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе ведомства, общее количество приостановленных товаров составило 5 тысяч 200 единиц. Сахалинцев пытались снабдить автомобильными колесами с поддельным знаком TOYO, запасными частями к машинам марки HYUINDAI, KOMATSU, HINO, KIA.

Самую большую партию товаров с контрафактными признаками таможенники выявили в отношении моторного масла, обозначенного товарным знаком TOYOTA. В общей сложности в область ввезли свыше 1 тыс. 640 бочек, канистр и банок технического средства.

В целях исключения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза необходимо обращаться к правообладателю или его представителю для получения разрешения перемещения товара через границу.

Сведения об изменениях и/или дополнениях в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности доступны на сайте ФТС России www.customs.ru в разделе «Информация для участников ВЭД», подраздел «Защита прав интеллектуальной собственности».