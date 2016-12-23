Контролировать условия содержания заключенных на Сахалине будет новый состав спецкомиссии

В январе на Сахалине стартует приём заявок от желающих войти в новый состав Общественной наблюдательной комиссии по контролю за условиями содержания заключенных, сообщил РИА «Сахалин-Курилы» председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

Срок полномочий действующего состава комиссии истекает весной будущего года. Он избирался на три года. Нынешний состав возглавляет представитель региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей «Гарантия» Юрий Сироткин. Также в ее составе заместитель руководителя «Экологической вахты Сахалина» Юрий Хабибулин, ответственный секретарь «Эковахты» Любовь Тихомирова и члены региональной общественной организации «Гражданская справедливость» Виталий Полянский и Сергей Бых.

Выдвигать кандидатов на эту работу могут общественные организации, специализирующиеся на защите прав человека и работающие не менее пяти лет. Пакет документов от претендентов отправляется в аппарат Общественной палаты РФ, который и утверждает наиболее достойных, пояснил Иконников.

- После этого Общественная палата уведомляет УФСИН, УМВД и прокуратуру региона о создании комиссии. С этих пор члены комиссии могут посещать места лишения свободы, заранее уведомив соответствующие органы. Они не имеют право оказывать какое-либо давление на следствие, но могут проверять условия, в которых содержатся осужденные или подозреваемые, - сказал Иконников.

Он добавил, что Общественная палата Сахалинской области будет продолжать оказывать содействие Общественной наблюдательной комиссии. На ее сайте уже появилось официальное уведомление.