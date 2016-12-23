Травмпункт Южно-Сахалинска готовится к наплыву пациентов

В травмпункте южно-сахалинской поликлиники №7 в новогодние праздники количество обращений в среднем увеличивается на 30%.

По информации регионального минздрава, люди идут к врачам с жалобами на последствия падений на улицах. Растёт количество травм, полученных во время активного отдыха.

- Два года подряд дежурил 31 декабря. До полуночи спокойно, а потом начинается наплыв. В прошлый раз первого пациента привезли, когда едва отбили куранты. Но основной всплеск приходится на 02:00. Люди идут гулять, и начинаются падения. В последующие дни наплыв тоже не спадает: по 70-80 обращений, 3 января 2016 года их было 103, – рассказал главный врач поликлиники Александр Тырышкин. - Много пострадавших с травмами, полученными во время катания с горок и на лыжах.

За последние два месяца в поликлинику уже обратились более 600 горожан. В основном это лёгкие травмы - ушибы, растяжения, вывихи. Не обходится и без переломов, в некоторых случаях пациентов приходилось госпитализировать в больницу.