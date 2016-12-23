На Сахалине открыли первую многофункциональную дворовую площадку

В микрорайоне Южно-Сахалинска Черемушки сегодня открыли первую в регионе многофункциональную дворовую хоккейную площадку.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в фонде «Спорт против подворотни», активисты одноименного проекта обратились с инициативой полной реконструкции дворовой коробки в микрорайоне.

По поручению губернатора и при поддержке мэрии Южно-Сахалинска в городском бюджете были предусмотрены необходимые средства, а специалисты городского управления физкультуры и спорта и управления капитального строительства, взяв на вооружение предложения сахалинской федерации и тренеров-общественников «Спортивного города», разработали и воплотили в жизнь пилотный для области проект.

Сейчас дворовая хоккейная коробка в Черемушках представляет многофункциональную спортивную площадку. Установлены новые пластиковые борта, ограждение и световые опоры. Детские команды получили теплые раздевалки с туалетами. Все это установлено на прочном фундаменте – армированной бетонной подушке.

Более того, вся игровая площадь имеет резиновое покрытие, устойчивое к морозу и влаге. И сегодня именно на этой площадке в Южно-Сахалинске дали старт новому сезону детского дворового хоккея. Четыре детские команды «Черемушки», «Пираньи», «Южный-41» и «Кристалл-2006» начали сегодня первые официальные дворовые соревнования по хоккею с шайбой на Кубок Нового года. Поздравить ребят и жителей микрорайона пришли советник регионального минспорта Денис Осидулов, начальник городского управления физкультуры и спорта Егор Умнов и координатор проекта «Спорт против подворотни» Андрей Хапочкин. - Сегодня мы перешли от текущего ремонта дворовых площадок к их полному обновлению и строительству совершенно новых и многофункциональных объектов спорта по месту жительства, - отметил Егор Умнов.

По словам Андрея Хапочкина, в 70–80-е годы дворовая коробка в Черемушках была основной хоккейной площадкой в Южно-Сахалинске. Здесь постоянно проходили региональные соревнования и финалы Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба». В конце 90-х всё это было разрушено, и только в 2006 году в рамках проекта «Спорт против подворотни» на месте пустыря вновь появилась новая деревянная хоккейная площадка. Еще через 10 лет Черемушки первыми в области получили современную площадку нового формата. - Счастлив, что нас поддержали, рад второму рождению наших легендарных «Черемушек», на которой многие из нас провели все детство, - сказал Андрей Хапочкин. – Отличный проект, отличная командная работа власти и общественных организаций. Главное, что наши дети и молодежь получили в свое распоряжение современную площадку, на которой летом можно играть в баскетбол, волейбол, футбол, а зимой – в хоккей!

Новая площадка в микрорайоне открыта для всех любителей спорта. График посещений предполагает тренировки детских команд и массовое катание. Расписание специалисты управления физкультуры и спорта разместят на новогодних каникулах. Все функции по содержанию площадки, уборке снега, заливке льда возложены на муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный город». Тем не менее городские власти и оргкомитет «Спорт против подворотни» приветствуют и добровольное участие жителей в помощи по подготовке льда и сохранении площадки. Кубок Нового года выиграл «Кристалл-2006». В финале воспитанники Дмитрия Евдокимова с трудом переиграли «Южный-41» – 1:0, а в матче за третье место «Пираньи» выиграли у «Черемушек» – 10:3.