Новогодняя СТИХия: поздравления от сахалинцев, рожденных в год Петуха. Часть 2
В 2017 году, согласно Восточному календарю, на смену амбициозной Огненной Обезьяне придет знак, который обещает быть еще более успешным и запоминающимся. Это будет год Огненного Петуха. Каждого из нас ждет что-то особенное. Мы попросили сахалинцев, рожденных под звездой хозяина 2017 года, поздравить земляков.
Руководитель сахалинского отделения «Поискового движения России» Артём Бандура; директор средней общеобразовательной школы села Дальнего Евгений Сафонов; директор детской школы искусств «Этнос» Наталия Эйдинова
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