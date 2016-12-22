Новогодняя СТИХия: поздравления от сахалинцев, рожденных в год Петуха. Часть 2

В 2017 году, согласно Восточному календарю, на смену амбициозной Огненной Обезьяне придет знак, который обещает быть еще более успешным и запоминающимся. Это будет год Огненного Петуха. Каждого из нас ждет что-то особенное. Мы попросили сахалинцев, рожденных под звездой хозяина 2017 года, поздравить земляков.