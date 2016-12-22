Следком завершил уголовное дело о хищении 37 млн рублей в Сахалинском МФЦ

Завершено расследование уголовных дел в отношении экс-руководителя Сахалинского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и его четверых соучастников.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ, им инкриминируются семь преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, главный фигурант придумал схему похищения бюджетных денег при покупке недвижимости в районах для размещения в них структурных подразделений МФЦ. В феврале 2013 года он предложил своей подчиненной принять участие в реализации своего плана за определенное вознаграждение. Она привлекла к делу еще троих. Преступный квинтет сумел «заработать» на искусственном завышении стоимости приобретаемого имущества в Охе, Александровске-Сахалинском, Аниве, Долинске, Корсакове, Смирных и Ногликах более 37 млн рублей.

Часть фигурантов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Они способствовали расследованию преступлений, оказывая содействие органу предварительного следствия в установлении их обстоятельств, а также в изобличении себя и соучастников. Уголовные дела в их отношении выделили в отдельное производство. В настоящее время утверждены обвинительные заключения и в ближайшее время они будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении остальных участников близится к завершению. Фигуранты и их защитники знакомятся с собранными в ходе предварительного следствия материалами.