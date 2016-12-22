ДТП на Ловецком перевале

Страшная авария на Ловецком перевале унесла жизни четырех человек. ДТП произошло около шести вечера 28 декабря. «Урал» врезался в легковой автомобиль «Тойота Виста». По словам очевидцев, грузовик протащил седан 20 метров.

Пресс-конференция Хапочкина

Новый Интернет-проект островного отделения партии большинства «Голос 65» набирает популярность. Он создан для того, чтобы жители муниципальных образований смогли оценить работу своих глав. Первые итоги проекта уже подведены.

Вручение ключей детям-сиротам

Новогодний подарок получили 18 детей-сирот. Ключи от новых квартир в планировочном районе Новоалександровск им вручили накануне в торжественной обстановке.

Новогодний стол сахалинцев

Новогодний стол из продуктов местного производства обойдется хозяйкам дешевле. К тому же блюда будут вкуснее и полезнее по сравнению с привозными продуктами. Не кусаются ли ценники - проверили сотрудники регионального профильного министерства.

Проект «Справедливой России»

Председатель фракции эсеров в ГосДуме Сергей Миронов предложил на государственном уровне поддержать производство экологически чистых продуктов.

Изъятие крупной партии алкоголя

Очередную партию суррогатного алкоголя изъяли островные полицейские. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители произвели обыск в частном доме 44-летнего жителя Корсакова. В придомовой пристройке было обнаружено несколько десятков пластиковых канистр с алкоголем неизвестного производства.

НЭП-2016

Уходящий год был ознаменован большим количеством открытий для сахалинского бизнеса. Правительством созданы организации, которые оказывают поддержку предпринимателям острова.

Горняк подводит итоги работы

Уходящий 2016 год для Сахалина можно назвать годом возрождения угольной промышленности. За одиннадцать месяцев добыто 6 млн. 128 тысяч тонн угля. Это на полтора миллиона тонн больше, чем в прошлом году. Увеличился и экспорт - 4,5 миллиона тонн отгружено в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Большая часть приходится на Южную Корею.

Анонс панихиды по погибшим

Сахалинские священники приглашают островитян на панихиду по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. Вообще церемония уже проходила в Рождественском кафедральном соборе, но священнослужители решили ее повторить по просьбам прихожан. Многие люди из-за занятости на работе не успели отдать последний долг погибшим музыкантам, летчикам, журналистам и доктору Лизе.

Фап в Чир-Унвде

Почти во всех районах Сахалина в этом году появились современные фельдшерско-акушерские пункты. Причем сельские медстанции решают и проблему с жильем для специалистов. ФАПы оснащены современным оборудованием, а за стенкой - просторная квартира для фельдшера.

Конкурс детских поделок

«Новогодних ёлок хоровод» - конкурс поделок под таким названием провело Министерство социальной защиты Сахалинской области. Участие в нём принимали дети из социально-реабилитационных центров и детских домов области.

Презентация проектов выпускников президентской программы

Город без табачного дыма, но с развитием спорта и воспитанием семейных ценностей. Таким видят Южно-Сахалинск будущего выпускники президентской программы «Подготовка управленческих кадров». Свои проекты они представили в городской Думе областного центра.

Новый корт на старом месте

Еще один хоккейный корт открылся в Южно-Сахалинске. В микрорайоне «Черемушки» обустроили ледовую площадку по всем правилам дворового хоккея. Появились раздевалки, судейская комната, освещение и даже видеокамеры.