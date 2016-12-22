26-летний южносахалинец повесился

Тело молодого человека обнаружено вечером 26 декабря в гараже, недалеко от дома №7 на улице Санаторной в Южно-Сахалинске.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что 26-летний парень повесился.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

Напомним: днем 24 декабря в квартире дома №65 на улице Пограничной в Южно-Сахалинске был найден труп 31-летнего хозяина квартиры. Он также свел счеты с жизнью через повешение. Причины, толкнувшие мужчину на суицид, выясняются.