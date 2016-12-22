Сахалинская компания «Горняк» перевыполнила план

Угледобывающая компания «Горняк» перевыполнила план этого года, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе предприятия.

«Горняк» планировал поднять на гора в этом году 1,5 млн тонн угля. Однако уже на сегодня добыча составила 1 млн 520 тонн, причем показатели годовой добычи превышены на треть по сравнению с прошлым годом. В компании возросла и доля экспорта – от 260 тысяч тонн до 700. Самым активным покупателем островного черного золота стала Южная Корея.

Однако 80 % добытого «Горняком» угля осталось на Сахалине. Компания является основным поставщиком топлива для острова, однако с этого года ее продукцией пользуются и котельные Камчатки, Командорских и Курильских островов.

С увеличением объемов добычи переоснащается и увеличивается парк техники. Только за этот год прибавилось более 30 экскаваторов, погрузчиков и других современных машин, а численность работников компании выросла с 800 до 1000 человек. Увеличение штата произошло в основном за счет представителей рабочих специальностей.

Градообразующее предприятие Невельского района активно выполняет и социальные обязательства. Компания занимается ремонтом дорог в районном центре, помогает малообеспеченным семьям муниципального образования, участвует в реконструкции городского пляжа. Храм иконы Божией Матери «Призри на смирение» в Невельске построен на средства «Горняка». Кстати, его освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Компания участвовала в строительстве яхт-клуба, подарила землякам концерт Михаила Шуфутинского на день рождения города.

Стоит отметить, что мощный рывок в развитии «Горняк» совершил без вливаний из бюджета Сахалинской области – исключительно за счёт собственных средств.

Планы на предстоящий год у угледобывающей компании довольно серьезные. Добычу компания намерена довести до 2 млн тонн. Из-за возросшей нагрузки на порт Невельска планируется серьезная реконструкция. Главный инженер «Горняка» Алексей Хомяков рассказал, что уже в первой половине 2017 года руководство приступит к преобразованию третьего причала и модернизации инфраструктуры порта. Технический парк предприятия пополнит спецтехника, в том числе мультидокеры и перегружатели.