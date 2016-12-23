Сообщение между Южно-Сахалинском и Дальним упростят

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин дал ряд поручений начальнику управления транспорта по совершенствованию схемы пассажирских перевозок между селом Дальним, районом новостроек и центром города, информирует мэрия.

Градоначальник отметил, что сейчас в новом микрорайоне и селе Дальнем проживают более 6 тысяч человек. И если с количеством автобусов ситуация более-менее нормализовалась, то схема маршрутов и организация сообщения требует корректировки. Жители Дальнего жалуются на недостаточную вместимость автобусов маршрута №81, из-за чего бывает сложно утром уехать в областной центр. Оставляет желать лучшего и транспортная доступность нового детсада и школы, которая находится в селе. Из Дальнего сложно без пересадок добираться до ряда объектов в центре Южно-Сахалинска – городского парка, Дворца детского творчества, бассейна, «Горного воздуха».

- Наша задача - обеспечить комфортное передвижение горожан на общественном транспорте и скорректировать это движение так, чтобы жалоб больше никогда не поступало. На сегодняшний день у нас есть все необходимое для того, чтобы полностью закрыть потребности жителей этой части города в автобусном сообщении, - подчеркнул мэр. Сергей Цыбулин взял поручения в работу, отчитался о сделанном и о ближайших перспективах по корректировке маршрутов. Так, с сентября к маршрутам №81 и 81П добавились №104 (средний класс), которые заходят в новый микрорайон Дальнего по ул. 1-й Московской, огибают часть микрорайона и выезжают на ул. Ударную. В январе эта схема будет скорректирована.

- Как раз для обеспечения остановки автобусов у магазина «Магнит» и нового детского сада в районе новостроек мы разработали новую схему движения 104-го маршрута, - доложил Сергей Цыбулин. - При движении из села Дальнего автобусы будут двигаться по ул. Ударной, через остановку у магазина «Магнит», поворачивать в новостройки на улице Алых роз и, проезжая у детского сада по ул. Рассветной, возвращаться на 1-ю Московскую и уходить на ул. Холмскую. Пока по такой схеме автобус будет ходить только в направлении из села в город. Как только на перекрестке улиц Алых роз и Ударной установят светофор, автобус пойдет в обе стороны.

В ближайшее время для удобства и безопасности детей, которые учатся в селе, автобусная остановка будет перенесена ближе к зданию школы - ее оборудуют в районе перекрестка улиц Ударной и Октябрьской. Ведется работа по замене большей части автобусов на автобусы среднего класса и по запуску автобусов среднего и большого класса на маршруте № 105. Что касается транспортной доступности культурных и спортивных объектов, Сергей Цыбулин доложил, что переговоры с перевозчиками проведут и предложат варианты по продлению маршрутов с учетом расписания детских спортивных секций. На организацию потребуется несколько месяцев. Проработают и возможность запустить автобусы по улицам Крымской и Большая полянка, что позволит охватить большую часть новостроек. Обо всех этапах и результатах исполнения поручений управление транспорта будет докладывать мэру регулярно.