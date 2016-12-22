Сахалинец скончался от ножевых ранений в сердце

Тело 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено в квартире дома №19 на улице Харитонова в поселке Тымовское. Возбуждено уголовное дело - убийство.

По подозрению в преступлении задержан ранее судимый 45-летний тымовчанин, решается вопрос о заключении его под стражу.

По версии следствия, друзья в течение двух дней распивали спиртные напитки по указанному адресу. 26 декабря, когда гость уснул, хозяин квартиры ушел и вернулся не один – с ним был знакомый. Они разбудили спящего товарища, и застолье продолжилось. Выпив, один из собутыльников стал агрессивным и начал оскорблять другого. Тот ударил его по лицу кулаком, отчего нарушитель спокойствия разразился еще большими оскорблениями. Тогда подозреваемый взял нож и восемь раз ударил обидчика в область сердца. После этого хозяин квартиры и его знакомый покинули место происшествия, и только утром, придя домой, мужчина вызвал бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть.