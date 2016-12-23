Главные события 2016 года: елка из рыбы и визит патриарха
Наступил новый год, но события прошлого года еще свежи в нашей памяти. Предлагаем вместе с нами вспомнить наиболее интересные и значимые из них. В течение новогодних каникул мы будем размещать подборку новостей, опубликованных на нашем сайте с января по декабрь 2016 года. Смотрите, читайте, вспоминайте! Приятного вам отдыха!
Предлагаем подборку событий за сентябрь
На Сахалине сошли с рельсов вагоны с углем
Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России, ЧП случилось на участке железной дороги сообщением Поронайск — Вахрушев. На 306-м км (10 пикет) из-за сильных дождей произошел подмыв железнодорожного полотна, что и стало причиной схода части состава. По информации спасателей, погибших и пострадавших нет.
Сахалинскую елку из корюшки на фестивале ВЭФ внесут в Книгу рекордов
Елку из корюшки выстроили представители Сахалинской области на фестивале «Улицы Дальнего Востока». Необычное дерево появилось на площадке «Рыбный рынок» на набережной Русского острова. Высота елки - 2,5 метра, на ее изготовление ушло 2 тыс. 532 шт. отборной сушеной рыбы.
Губернатор области Олег Кожемяко показал выдающуюся елку полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу.
Сахалинский областной суд решил лишить имущества Хорошавина
Сахалинский областной суд 2 сентября изменил решение городского суда Южно-Сахалинска об отчуждении имущества бывшего губернатора области Александра Хорошавина и членов его семьи в пользу государства. Оно пополнено перечнем драгоценных, ювелирных изделий, часов и других ценных вещей.
Сквер Победы открыли на Итурупе
Торжественное открытие сквера Победы состоялось в Курильске 2 сентября - в день 71-й годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков. В честь памятной даты в райцентре прошёл праздничный митинг.
В Аниве торжественно открыли мемориальный комплекс.
А в заливе Анива 2 сентября прошла патриотическая акция «Эстафета Победы». К заплыву, посвященному 71-й годовщине окончания Второй мировой войны, присоединились участники из Китая, Чили, США и России. Команду отечественных спортсменов представляют 12 пловцов из Сахалинской и Амурской областей, Красноярского края, Республики Саха (Якутия). Всего в акции участвуют 25 человек.
Патриарх Кирилл прибыл на Сахалин
Самолёт Патриарха Московского и всея Руси Кирилла благополучно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска 3 сентября. На следующий день он в Южно-Сахалинске освятил собор Рождества Христова и новый храм в Невельске.
На Сахалине открылся первый в ДФО центр мужского здоровья
Первый на Дальнем Востоке центр мужского здоровья открылся в Южно-Сахалинске 5 сентября. Здесь мужчины смогут не только выявить и вылечить проблемы репродуктивной функции, но и научиться правильно относиться к собственному здоровью.
20 тонн продовольствия отправляет Сахалин в пострадавшее от тайфуна Приморье
Это мясные, рыбные, растительные и молочные консервы, а также 2000 комплектов одежды для взрослых и детей – куртки, спортивные костюмы, обувь, белье, чулочно-носочные изделия. Напомним, в результате разрушительного тайфуна «Лайонрок» в Приморье оказались подтоплены территории 16 районов. В зону бедствия попали почти 4 тысячи домов и 10,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.
Звёздное дефиле «Края света» прошло под дождём
Впервые в истории Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» торжественное шествие по красной дорожке прошло под дождём.
Но это нисколько не огорчило столичных звёзд. Известные актёры, режиссёры и продюсеры с зонтиками и улыбкой на лице шагали по «звёздному» пути.
Не испугала погода и зрителей. Естественно, в отличие от прошлых лет, их было меньше. Тем не менее на мероприятие собрались сотни сахалинцев, вооружённых зонтиками.
Гран-при «Края света» улетел с Сахалина в Германию.
Сигал и Кожемяко посадили дерево дружбы в Корсакове
Саженец канадского клена Олег Кожемяко и Стивен Сигал, прибывший на Сахалин для участия в кинофестивале «Край света», посадили на территории спорткомплекса.
Фестиваль «Остров-рыба» в Южно-Сахалинске: суп из устриц и 28 кг икры
Второй ежегодный фестиваль «Остров-рыба» 18 сентября проходит в Южно-Сахалинске. Гвоздем программы «рыбного дня» уже второй год остаётся гигантский бутерброд с красной икрой. В этом году полторы тысячи порций из 28 кг икры горожане съели за считанные минуты.
Единый день голосования на Сахалине стал самым спокойным за пять лет
Единый день голосования, 18 сентября, в Сахалинской области стал самым спокойным за последние пять лет. В региональную избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы на нарушения, сообщила председатель избиркома Людмила Ветрова на брифинге 19 сентября.
В Южно-Сахалинск нагрянул «Ревизорро»
Съемочная группа популярной программы «Ревизорро» (телеканал «Пятница») добралась до Сахалина. Как стало известно, 19 сентября ведущая Ольга Романовская посетила с проверкой один из ресторанов Южно-Сахалинска, расположенный в комплексе «Грин Палас». В социальных сетях уже появились первые сообщения очевидцев о работе «Ревизорро».
Южно-Сахалинск исключен из списка городов с самым грязным воздухом
Об этом заявил глава Минприроды России Сергей Донской по итогам обсуждения проекта госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 г.», в рамках заседания Общественного совета.
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