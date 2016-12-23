Главные события 2016 года: елка из рыбы и визит патриарха

Наступил новый год, но события прошлого года еще свежи в нашей памяти. Предлагаем вместе с нами вспомнить наиболее интересные и значимые из них. В течение новогодних каникул мы будем размещать подборку новостей, опубликованных на нашем сайте с января по декабрь 2016 года. Смотрите, читайте, вспоминайте! Приятного вам отдыха!

Предлагаем подборку событий за сентябрь

На Сахалине сошли с рельсов вагоны с углем Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России, ЧП случилось на участке железной дороги сообщением Поронайск — Вахрушев. На 306-м км (10 пикет) из-за сильных дождей произошел подмыв железнодорожного полотна, что и стало причиной схода части состава. По информации спасателей, погибших и пострадавших нет.

Сахалинскую елку из корюшки на фестивале ВЭФ внесут в Книгу рекордов Елку из корюшки выстроили представители Сахалинской области на фестивале «Улицы Дальнего Востока». Необычное дерево появилось на площадке «Рыбный рынок» на набережной Русского острова. Высота елки - 2,5 метра, на ее изготовление ушло 2 тыс. 532 шт. отборной сушеной рыбы. Губернатор области Олег Кожемяко показал выдающуюся елку полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу.

Сахалинский областной суд решил лишить имущества Хорошавина Сахалинский областной суд 2 сентября изменил решение городского суда Южно-Сахалинска об отчуждении имущества бывшего губернатора области Александра Хорошавина и членов его семьи в пользу государства. Оно пополнено перечнем драгоценных, ювелирных изделий, часов и других ценных вещей.

Сквер Победы открыли на Итурупе Торжественное открытие сквера Победы состоялось в Курильске 2 сентября - в день 71-й годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков. В честь памятной даты в райцентре прошёл праздничный митинг. В Аниве торжественно открыли мемориальный комплекс. А в заливе Анива 2 сентября прошла патриотическая акция «Эстафета Победы». К заплыву, посвященному 71-й годовщине окончания Второй мировой войны, присоединились участники из Китая, Чили, США и России. Команду отечественных спортсменов представляют 12 пловцов из Сахалинской и Амурской областей, Красноярского края, Республики Саха (Якутия). Всего в акции участвуют 25 человек.

Патриарх Кирилл прибыл на Сахалин Самолёт Патриарха Московского и всея Руси Кирилла благополучно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска 3 сентября. На следующий день он в Южно-Сахалинске освятил собор Рождества Христова и новый храм в Невельске.

На Сахалине открылся первый в ДФО центр мужского здоровья Первый на Дальнем Востоке центр мужского здоровья открылся в Южно-Сахалинске 5 сентября. Здесь мужчины смогут не только выявить и вылечить проблемы репродуктивной функции, но и научиться правильно относиться к собственному здоровью.

20 тонн продовольствия отправляет Сахалин в пострадавшее от тайфуна Приморье Это мясные, рыбные, растительные и молочные консервы, а также 2000 комплектов одежды для взрослых и детей – куртки, спортивные костюмы, обувь, белье, чулочно-носочные изделия. Напомним, в результате разрушительного тайфуна «Лайонрок» в Приморье оказались подтоплены территории 16 районов. В зону бедствия попали почти 4 тысячи домов и 10,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

Звёздное дефиле «Края света» прошло под дождём Впервые в истории Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» торжественное шествие по красной дорожке прошло под дождём. Но это нисколько не огорчило столичных звёзд. Известные актёры, режиссёры и продюсеры с зонтиками и улыбкой на лице шагали по «звёздному» пути. Не испугала погода и зрителей. Естественно, в отличие от прошлых лет, их было меньше. Тем не менее на мероприятие собрались сотни сахалинцев, вооружённых зонтиками. Гран-при «Края света» улетел с Сахалина в Германию.

Сигал и Кожемяко посадили дерево дружбы в Корсакове Саженец канадского клена Олег Кожемяко и Стивен Сигал, прибывший на Сахалин для участия в кинофестивале «Край света», посадили на территории спорткомплекса.

Фестиваль «Остров-рыба» в Южно-Сахалинске: суп из устриц и 28 кг икры Второй ежегодный фестиваль «Остров-рыба» 18 сентября проходит в Южно-Сахалинске. Гвоздем программы «рыбного дня» уже второй год остаётся гигантский бутерброд с красной икрой. В этом году полторы тысячи порций из 28 кг икры горожане съели за считанные минуты.

Единый день голосования на Сахалине стал самым спокойным за пять лет Единый день голосования, 18 сентября, в Сахалинской области стал самым спокойным за последние пять лет. В региональную избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы на нарушения, сообщила председатель избиркома Людмила Ветрова на брифинге 19 сентября.

В Южно-Сахалинск нагрянул «Ревизорро» Съемочная группа популярной программы «Ревизорро» (телеканал «Пятница») добралась до Сахалина. Как стало известно, 19 сентября ведущая Ольга Романовская посетила с проверкой один из ресторанов Южно-Сахалинска, расположенный в комплексе «Грин Палас». В социальных сетях уже появились первые сообщения очевидцев о работе «Ревизорро».