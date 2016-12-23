Амурские коровы дали первое потомство на Сахалине

Как рассказала РИА «Сахалин-Курилы» зоотехник предприятия Ольга Протачук, телята родились здоровыми и крепкими, сейчас они проходят вакцинацию.

- Пока новорожденные не отходят от своих мам, содержатся с ними в одном коровнике, питаются молоком. Через две недели их выпустят в общее стадо, а еще через неделю малыши уже смогут лакомиться сеном и другими грубыми кормами, - отметила Протачук. - Следующее потомство мы ожидаем в январе–апреле. Должны появиться на свет ещё 160 телят.

По словам зоотехника, сахалинские коровы с начала года принесли 50 телят. План на следующий год - 60 голов.

В 2016-м мясное животноводство области получило положительный импульс в развитии. В регион завезли более 1,5 тысячи голов скота мясных пород - шароле, казахской белоголовой, абердин-ангусской и герефордской. Они отличаются низкой себестоимостью, большой продуктивностью и способностью быстро приспосабливаться к окружающей среде - к низким и высоким температурам. К тому же их мясо обладает хорошими вкусовыми качествами.

- Наша задача – увеличение поголовья крупного рогатого скота. Когда мы достигнем плановых показателей, на сахалинский рынок будет поставляться больше мясной продукции, - подчеркнул ведущий консультант отдела животноводства министерства сельского хозяйства области Алексей Козуб. - В 2017 году должны выйти на 6,5 тысячи голов, а к 2020 году - до 10 тысяч.