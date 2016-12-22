Главные события 2016 года: московские шмели, Сахалин из космоса

Наступил Новый год, но события прошлого года еще свежи в нашей памяти. Предлагаем вместе с нами вспомнить наиболее интересные и значимые из них. В течение новогодних каникул мы будем размещать подборку новостей, опубликованных на нашем сайте с января по декабрь 2016 года. Смотрите, читайте, вспоминайте! Приятного вам отдыха!

Предлагаем вашему вниманию топ событий за апрель

Сахалинцы узнали, что в сахалинских теплицах томаты опыляют... московские шмели. Оказывается, без столичных гостей цветки у островных помидоров просто не превратятся в завязь, рассказали представители компании «Красногорская заимка». На Сахалин насекомых доставляют прямо из столицы самолетом.

2 апреля в новом зале отдела ЗАГС Южно-Сахалинска зарегистрировали первую пару. О том, что церемония бракосочетания будет проходить в здании областного правительства на Коммунистическом проспекте, Андрей и Мария Зотовы узнали за несколько дней до самого торжества. Эта новость стала для них полной неожиданностью.

6 апреля началось судебное заседание по имуществу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его семьи, которое продолжилось 7 апреля. Во второй день государство в лице прокурора и экс-глава региона четыре часа делили деньги, часы и ювелирные украшения. Но установить истину по этому вопросу так и не удалось.

В День космонавтики, который отмечается в Россиии 12 апреля, корреспонденты РИА «Сахалин-Курилы» подготовили увлекательную фотоподборку. Наши читатели смогли ненадолго перенестись в далекий и манящий космос и оттуда взглянуть на самый большой остров страны.

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы сахалинцев во время прямой линии с россиянами. Вопросы главе государства задавались из села Озерского Корсаковского района, они касались ситуации, случившейся на одном из курильских рыбозаводов. На Шикотане в прошлом году много месяцев людям не платили зарплату. Людей практически держали в рабстве. Вычитали с зарплаты деньги на проживание, причем с той зарплаты, которую работники даже не получали. Покинуть остров было невозможно, рыбообработчиков никто не вывозил. Уже после пострадавшие женщины написали заявление в прокуратуру, но внятного ответа так и не получили. — Надо проверить, соответствует ли своей должности прокурор Сахалинской области, — сказал президент. Также он попросил генпрокурора разобраться в этом вопросе и принять меры.

Во Владивостоке был задержан глава ПСК «Сахалин», тренер баскетбольной команды Эдуард Сандлер. Об этом сообщает портал Vl.ru со ссылкой на источник, близкий к руководству клуба. При этом говорится, что его задержание связано с делом о финансовом мошенничестве в его бывшем клубе — «Спартаке-Приморье». Срок его задержания составит двое суток, добавляет владивостокский портал.

Четырех косаток зажало во льдах в районе долинского села Стародубское. О случившемся утром 19 апреля сообщили местные жители. По их словам, среди животных есть один детеныш.К вызволению животных были привлечены спасатели Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова, специалисты ГИМС, сотрудники Министерства природы Сахалинской области и работники рыболовецкого предприятия. Кроме того, в Долинском районе работала и оперативная группа ГУМЧС России по Сахалинской области, а также дайверы, волонтеры, журналисты и просто неравнодушные к беде люди.