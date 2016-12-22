Новый корт на старом месте

Еще один хоккейный корт открылся в Южно-Сахалинске. В микрорайоне «Черемушки» обустроили ледовую площадку по всем правилам дворового хоккея. Появились раздевалки, судейская комната, освещение и даже видеокамеры.