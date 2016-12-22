Уютное жилье в новостройках
Новогодний подарок получили 18 детей-сирот. Ключи от новых квартир в планировочном районе Новоалександровск им вручили накануне в торжественной обстановке.
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Новогодний подарок получили 18 детей-сирот. Ключи от новых квартир в планировочном районе Новоалександровск им вручили накануне в торжественной обстановке.
17:00 1 января 2017 - вот и Новый Год и Новое Счастье!!!... А сахалинское солнце по-прежнему аномально огромное... Но это не удивительно - интернет упорно утвер...
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В долинском селе Сокол впервые открыли новогоднюю елку
Прожила я в Соколе 25 лет! И уже 17 живу на материке. Где эта елка то стоит? В совхозе ?Или в Гор ДК?
Сахалинцы и курильчане охотно оценивают деятельность мэров
Как только в Северо-Курильске стало выражать мнение население, далекое от мэра и его близких, оценка мэра А.Серебрякова выше 2,2 не поднимается. Больше всего го...
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