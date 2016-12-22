ГИБДД: рыхлый снег и снежный накат на дорогах юга Сахалина

Управление ГИБДД УМВД России по Сахалинской области просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях и призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

По состоянию на 8:30 30 декабря 2016 года на участках автодорог: Южно-Сахалинск - Оха с 32-го по 35-й км местами снежный накат, обработанный противогололедным материалом (ПГМ); Южно-Сахалинск - Холмск с 73-го по 86-й км рыхлый снег, снежный накат, обработанный ПГМ; Огоньки - Невельск с 28-го по 47-й км местами снежный накат, обработан ПГМ.