Законопроект об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток внесен в Госдуму

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Российской Федерации. Проект федерального закона, разработанный Минвостокразвития, предусматривает возможность оформления иностранными гражданами, прибывающими в Свободный порт Владивосток, однократной восьмидневной въездной визы по упрощенной схеме – в форме электронного документа. Законопроект прошел все согласования и получил положительное заключение Государственно-Правового управления Президента России.

Как ранее отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «предлагается принципиально новый тип визы – электронный. Такого еще не было в истории России, хотя это решение применяется в других странах».

Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Прибыть по электронной визе иностранцы смогут в любой из пяти регионов, где действует режим свободного порта, – Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку, и передвигаться только по тому региону, в который был осуществлен въезд. В соответствии с проектом федерального закона за выдачу виз иностранным гражданам, прибывающим в Россию через пункты пропуска Свободного порта Владивосток, консульский сбор взиматься не будет.