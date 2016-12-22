Кожемяко получил благодарность правительства РФ

Губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко в правительстве РФ вручили благодарность за развитие Дальнего Востока. Это произошло на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития регионов ДФО, сообщает пресс-служба главы региона.

В правительстве РФ отметили, что Сахалинская область завершает 2016 год с хорошими результатами и с мощным заделом для дальнейшего развития. Экономика региона выросла на 9,5%. Что особенно важно, это стало следствием работы не только нефтегазового комплекса, но и других отраслей. Например, сахалинские угольщики установили новую планку добычи - почти 6 млн тонн топлива.

Есть серьезные успехи в сельском хозяйстве. Объем производства в отрасли увеличился почти на 11,5%. Урожай картофеля на 11 тыс. тонн превысил результат прошлого года. Это дало возможность сохранить цены на «второй хлеб» на прежнем уровне. Введено в эксплуатацию 40 тыс. кв. метров теплиц, что позволило вырастить овощей закрытого грунта на тысячу тонн больше.

Впервые за многие годы в Сахалинской области начался выпуск охлажденного мяса бройлеров. До Нового года в продажу поступит 200 тонн мяса бройлеров, в 2017 году - до 2600 тонн, в 2018-м – до 5000 тонн.

В коллективных хозяйствах области более чем на 50% увеличилось количество дойных коров. Почти на 10% выросли удои. Продолжается завоз племенного скота высокого качества. Островное маточное поголовье мясного направления увеличилось на 1600 голов. Количество свиней в хозяйствах региона выросло вдвое – с 10 до 20 тыс. голов. В 2017 году показатель достигнет планки в 50 тыс. голов.

Индекс потребительских цен на основные продукты питания в островном регионе по ряду пунктов ниже, чем в целом в России и на Дальнем Востоке. Например, здесь самая дешевая в ДФО свежемороженая рыба, свинина на кости и говядина, молоко и хлеб. В области стало больше социальных магазинов, в том числе работающих по программе «Доступная рыба».

В 2016 году в регионе построено 40 спортивных объектов. Среди них - семь лыжных баз и пять новых канатных дорог для занятий горнолыжным спортом. Две - в Южно-Сахалинске, по одному объекту в Холмске, Горнозаводске и Томари. На Курильских островах введены в строй три спорткомплекса с бассейнами.

Планы по строительству жилья в регионе перевыполнены почти на 10%. При этом треть от общего объема - 110 тыс. кв. метров или 1500 квартир - это социальное жилье. Оно предназначено для переселенцев из ветхих и аварийных домов. Впервые в истории области в этом году сдают в эксплуатацию 12 арендных домов. Это 15 тыс. кв. метров жилья. На следующий год объемы строительства арендного жилья вырастут вдвое.

Введены в строй четыре детских сада в Южно-Сахалинске, Тымовском и Курильске. Открыт новый спортивный зал в холмском лицее «Надежда». После многолетнего перерыва восстановлена работа островного лагеря «Артек», в котором уже отдохнули 360 детей. Летним оздоровительным отдыхом были охвачены почти 90% сахалинских детей.

В сфере здравоохранения особое внимание уделялось решению кадровой проблемы, а также обеспечению жильем медицинских работников. Врачам предоставили 148 квартир. Введена в эксплуатацию одна амбулатория и 10 фельдшерско-акушерских пунктов, каждый - с жильем для фельдшера. Вошел в строй новый корпус Александровск-Сахалинской центральной районной больницы. Все муниципальные образования получили зуботехнические лаборатории. Обновлен коечный фонд больниц, в том числе за счет 150 функциональных кроватей для лежачих больных. В регион поступили 12 передвижных амбулаторий, 10 современных автомобилей скорой помощи, 20 компактных диагностических аппаратов для врачей общей практики.

В прошедшем году асфальт появился на 66 км островных дорог. Миллиардные суммы направляются на строительство новых грузо-пассажирских судов и покупку двух самолетов, которые будут использоваться для перевозок внутри области и сообщения с материком.

- Следующий год будет непростым, - считает губернатор Олег Кожемяко. - Но даже в условиях снижения доходов у островного региона самый высокий уровень бюджетной обеспеченности. А значит, есть все возможности для реализации планов по развитию области, повышению качества жизни сахалинцев и курильчан.