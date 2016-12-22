Под занавес Года кино в Холмске открылся двухзальный кинотеатр

Кинодосуговый центр «Россия» после масштабной реконструкции открылся 29 декабря в Холмске. Этого события холмчане ждали три года.

Поздравить жителей и гостей Холмска приехал губернатор региона Олег Кожемяко, сообщает его пресс-служба. Он отметил, что в каждом сахалинском городе, безусловно, должен быть такой современный центр.

- От всей души поздравляю вас с этим ярким и значимым событием. Уверен, что здесь будут созданы все условия для занятия творчеством, проведения культурно-массовых мероприятий, концертов, фестивалей и организации досуга людей самых разных возрастов. Думаю, что центр станет местом притяжения жителей Холмского района. Желаю ярких впечатлений, творческих удач и всего наилучшего! - обратился к участникам праздника глава области.

Площадь обновленного кинотеатра увеличилась более чем на 1600 кв. метров. Здесь оборудовано два кинозала на 270 посадочных мест. - Несмотря на всю сложность поставленных перед нами задач, нам удалось полностью реконструировать старое, сорокалетнее здание и превратить его в современный центр. Здесь появились помещения для занятий творческих коллективов - хоровой, хореографический и репетиционные классы. Скоро начнет действовать мини - боулинг, получит новое оборудование фитнес-зал. Здесь также планируется организовать студию звукозаписи и телестудии, - рассказал генеральный директор строительно-монтажной компании Андрей Сурдин.

После торжественного перерезания ленточки взрослым была предложена экскурсия по новым помещениям кинодосугового центра, дети стали участниками зимней сказки «Тайны новогоднего леса». Ребята рассказывали стихи, пели песни и получали сладкие подарки от Деда Мороза. Маленьких холмчан ждал еще один сюрприз. Все они были приглашены в новый большой зрительный зал на просмотр сборника новогодних российских мультфильмов.

- Здесь сегодня так красиво и весело. Я очень жду, когда сюда переедет студия балета, в которой я занимаюсь. А еще меня очень радует, что тут можно будет посмотреть фильмы в 3D, это очень здорово, - поделилась впечатлениями девятилетняя Даша Калининская. - Мы так долго шли к этому открытию, на пути было много препятствий, но огромное спасибо строителям, они смогли справиться со всеми трудностями. Я горд, что наши дети смогут реализовать свои таланты в этом красивом современном здании, - добавил глава Холмского городского округа Андрей Сухомесов.