Энерготарифы на Дальнем Востоке снизят с 1 января

Энерготарифы для промышленных потребителей на Дальнем Востоке будут снижены до среднероссийского уровня с 1 января 2017 года. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, принятие закона поможет восстановить экономическую справедливость в отношении дальневосточных регионов.

- Снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в объеме до 40 млрд рублей в год. Это еще один источник инвестиционных ресурсов на Дальнем Востоке, - отметил глава Минвостокразвития.

По мнению руководителей дальневосточных регионов, такие шаги позволят приобрести новые возможности для укрепления экономики и привлечения инвесторов.

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 508-ФЗ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу с 1 января 2017 года.