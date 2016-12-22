Уголовное дело заведено на главврача Невельской ЦРБ

Уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий возбуждено в отношении главного врача Невельской центральной районной больницы Александра Морозова, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

Сообщается, что в январе 2016 года государственной инспекцией в Сахалинской области проведена проверка деятельности Невельской ЦРБ на предмет соблюдения требований трудового законодательства. В результате проверки выявлены нарушения, допущенные главным врачом. За выявленное нарушение, на основании постановления главного государственного инспектора труда, ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

В июне 2016 года проверку учреждения на предмет соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок провело министерство экономического развития Сахалинской области. Выявлены нарушения, допущенные главным врачом. На основании постановления министерства, последнему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Одновременно по результатам данной проверки было назначено административное наказание в виде штрафа 15 тыс. рублей руководителю контрактной службы Невельской ЦРБ.

Вместо того, чтобы оплатить штраф из собственного кармана, как это предполагается законом, Морозов давал указания бухгалтерии оплатить штрафы за счет денег учреждения, поступающих за оказание платных услуг.

Таким образом, главный врач причинил ущерб Невельской ЦРБ на общую сумму в 60 тыс. рублей.