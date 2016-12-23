Депутаты Южно-Сахалинска объединились в «Союз»

В Городской думе Южно-Сахалинска создана группа «Союз». В ее состав вошли депутаты Владимир Федоров, Евгений Плотников и Валентин Мазур.

По словам Федорова (руководителя группы), это социально направленное объединение. Его члены будут заниматься бюджетными вопросами, проблемами переноса земельных участков, обсуждать хозяйственные направления и т. д.

- Наша работа будет строиться в виде конструктивных отношений с «Единой Россией» и другими партиями. Мы заинтересованы в социальной защищенности наших граждан и призваны защищать интересы наших избирателей, - подчеркнул Федоров.

Депутатская группа наравне с объединениями и фракциями имеет право проводить заседания и принимать решения по рассматриваемым вопросам, изучать проекты решений думы, вносить и распространять в учреждении информационные материалы, заявления (в том числе во время заседаний).

Как будет складываться работа группы, покажет будущее. Члены «Союза» надеются, что голос даже трех депутатов будет услышан и коллеги будут плодотворно сотрудничать с ними.

Объединение создано для координации работы депутатов, которые не вошли ни в одну фракцию. Сегодня в Гордуме действует только одна фракция – «Единая Россия». Фракция компартии, в которую входили Валентин Мазур, Евгений Плотников и Наталья Ждакаева, в декабре прекратила свою деятельность.

На сегодняшний день только Плотников является членом КПРФ, ее фракция в последнее время не выполняла свои функции.

- Прекращение деятельности фракции не означает, что я перестану придерживаться политики партии. Я по-прежнему являюсь ее членом и на всех заседаниях буду представлять ее интересы, - заявил народный избранник. - Главным для меня были и остаются наказы избирателей, ведь у всех депутатов единая цель – работать на благо города и его жителей. «Союз» позволит объединить силы депутатов, независимо от их партийной принадлежности.

Таким образом, помимо фракции «Единой России», в Гордуме будет действовать отдельная депутатская группа.