Для южносахалинцев открыли 20 бесплатных катков

20 бесплатных катков будут открыты для южносахалинцев и гостей города в новогодние каникулы. Они будут работать с утра до позднего вечера.

Кроме любимого у всех фигуристов места на площади Ленина, в этом году заледенеют и дворовые корты и спортплощадки.. Большинство из них освещаются в темное время суток.

Сюжет

Новый год

Для комфорта и безопасности горожан состояние катков каждый день будут проверять сотрудники МБУ «Спортивный город». Они проследят за тем, чтобы подрядчики своевременно расчищали скопившийся снег и вывозили его. При необходимости нужно также залить лед, убрать мусор и т. д.

Бесплатные катки будут работать по адресам:

- ул. Сахалинская,17, 19;

- ул. Авиационная, 74б, 76б;

- ул. Вокзальная, 7, 9;

- ул. Комсомольская, 300;

- пр. Мира, 284б;

- ул. Украинская, 119;

- ул. Украинская, 22, 22а;

- проезд Спортивный, 15а;

- ул. Железнодорожная, 77;

- ул. Железнодорожная, 91 (с 9.00 до 18.00);

- Сахалинский базовый медицинский колледж, пр. Мира, 428а (открытие 4 января);

- Санаторное, 9;

- село Синегорск, ул. Горная, 1а;

- п/р Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, 7;

- село Березняки, ул. Крайняя, 8а;

- ул. 3-я Набережная, 8;

- п/р Хомутово, ул. Южная, между жилыми домами № 24 и 28;

- п/р Дальнее, ул. 1-я Московская, ул. Рассветная;

- п/р Луговое, ул. Дружбы, 1 (хоккейный корт).