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30 декабря 2016 13:07 / Экономика и бизнес / поставки / продукты  

Контейнер без тормозов

Перебоев с поставками продовольствия и топлива в островную область не будет

Была бы погода…

Несколько недель выпало из рабочего графика паромной переправы Ванино – Холмск из-за череды зимних штормов. Однако во второй половине декабря количество контейнеров, предназначенных для сахалинцев и «застрявших» на противоположной стороне Татарского пролива, заметно уменьшилось. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Геннадий Котликов. Его доклад заслушали на последнем в 2016 году заседании регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков, проведенном заместителем председателя правительства области Игорем Быстровым.

При хорошей погоде, заверил Котликов, перебоев с отправкой контейнеров не будет, тем более что паромы на остров доставляют также и автофуры с различными грузами. Не ожидается и дефицита топлива, хотя приспособленный для его перевозки «Сахалин-10» уйдет в январе на квалификационное освидетельствование, которое обычно занимает не менее двух месяцев. По словам замминистра, дизтопливо с высокооктановыми бензинами и керосином танкеры регулярно доставляют в Корсаков, а автовладельцы смогут без помех заправляться и на стыке 2016 и 2017 годов.

Особая ситуация сложилась с доставкой грузов и пассажиров на Курилы. Планируется, что с января теплоход «Игорь Фархутдинов» будет ежемесячно выполнять по два захода в Курильск, Южно-Курильск и Малокурильск. Доставлять островитянам различные грузы продолжат также корабли Сахалинского и Дальневосточного морского пароходств. Еще для этих целей будут задействованы собственные суда «Гидростроя» и других компаний.

По мнению членов штаба, для повышения надежности транспортного сообщения на этом направлении надо активнее привлекать и рыбопромышленные предприятия, размещать на официальном сайте регионального минтранса еще и информацию по рейсам рыбацких судов, планирующих заходы в местные порты. Она наверняка поможет предпринимателям, которые намерены в ближайшее время перевозить различные товары и оборудование на Курилы.

Главное – стабильность

– На потребительском рынке сложилась устойчивая ситуация, – сообщила штабу замминистра торговли и продовольствия области Наталия Розанова. – Дефицита каких-либо товаров нет…

Она также добавила: Сахалинская область не значится в лидерах по столь важному показателю, как рост цен на социально значимые товары. Как раз наоборот – мы занимаем лишь 69 место в общем рейтинге субъектов РФ и 5-е место в ДФО. По статистике, ряд товаров у нас заметно дешевле.

Например, на Сахалине, по сравнению с соседними регионами, зафиксированы самые низкие цены на мороженые рыбу и кур. Постепенно дешевеют сахар, овощи, картофель и другие виды продовольствия. Еще один примечательный факт: в области из 11 действующих хлебокомбинатов только 6 повысили стоимость продукции. Такая ситуация сложилась по ряду причин.

Например, хороший урожай картофеля и овощей у местных товаропроизводителей составил серьезную конкуренцию завозным товарам из Приморья и Китая. А на стабильной работе местных предприятий пищевой промышленности во многом сказались меры господдержки, и в частности – выделение средств из областного бюджета на погашение части затрат для завоза муки и закупок топлива.

Продовольствием, подчеркнула Розанова, торговые предприятия области запаслись впрок. Товаров различных видов на складах хватит на срок от 18 до 80 дней. Если же учесть, что одновременно на Сахалин и Курилы продолжаются поставки из разных регионов страны, то полки в наших магазинах явно не опустеют.

В островном регионе работают 92 социальных магазина, половину из них открыли в 2016 году. Благодаря такой мере цены на целый ряд товаров удалось снизить на 10-30 процентов.

За минувший год провели более 3,2 тысячи различных ярмарок – в 2015 году – 970. В развитии ярмарочного движения активно участвовали муниципалитеты, которые не только выделяли постоянные места для торговли, но и помогали приобретать автолавки, палатки и даже форму для продавцов.

Представитель регионального минсельхоза Геннадий Лысенко сообщил, что сахалинцы стали употреблять больше овощей и картофеля собственного производства. Незадолго до новогодних праздников продано уже свыше 7 тысяч тонн, что более чем наполовину превышает показатели 2015 года. Всего же на хранение заложено картофеля и овощей соответственно на 38 и 42 процента больше, чем за тот же период предыдущего года. Иными словами, если в овощехранилищах будут выдерживать нужный режим, то урожая хватит с избытком. Излишкам пропасть тоже не дадут – невостребованные запасы пустят на корм скоту.

Доморощенные контрафакты

Заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Сергей Бойко сообщил, например, что из островного региона рыбу и морепродукты направляли в основном на внутренний рынок – более 104 тысяч тонн при 58 тысяч тонн поставок на экспорт. Вместе с тем и в нашу область в минувшем году завезли около 7 тысяч тонн рыбы и морепродукции. Частично этот парадокс проясняется, если взглянуть на полки наших магазинов, где выставлены нарезка из ломтиков атлантического лосося, икра летучей рыбы, консервы из осьминога и прочие морские деликатесы. Так своеобразно откликнулись на введенные Россией санкции белорусские предприятия, которые продолжают оптовые закупки в Норвегии, Франции и других западных странах, а затем фасуют и маркируют чужую продукцию своими товарными знаками. Но большая часть «завозной» рыбы является все же уловом, который сахалинские суда доставляют в родные порты из дальних районов промысла, находящихся за пределами российской экономзоны и нашей морской госграницы.

«Санкционную» тему продолжила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Сахалинской области Ирина Чаленко. По ее сведениям, за 2017 год в островной регион поступило 18 партий запрещенных продовольственных товаров. Из них 7 партий фруктов, овощей и орехов общим весом около 2 тонн были уничтожены под надзором контролирующих органов.

Еще один примечательный штрих: по информации, полученной островными санврачами от коллег из других регионов, сегодня на материке фальсифицируется иногда до 70 процентов рыбопродукции, произведенной якобы на Сахалине. Чаще других «отличаются» консервы из сайры и баночная лососевая икра.

Члены штаба, подводя итоги года, пришли к выводу, что хотя решены далеко не все проблемы, но в целом постоянный контроль и оперативное реагирование на изменения на продовольственном рынке области дают нужные результаты.

Теги  Продукты Поставки Топливо
Автор текста: Сергей Сактаганов

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