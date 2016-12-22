Сахалинец на угольном разрезе получил тяжелую травму

Из-за нарушения техники безопасности на производстве работник Бошняковского угольного разреза получил тяжелую травму. Возбуждено уголовное дело.

По результатам доследственной проверки по факту нарушения правил техники безопасности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, 13 мая 2016 года около 07:30 начальник автотранспортного цеха ООО «Бошняковский угольный разрез» выдал наряд водителю самосвала БелАЗ-7547 на установку коробки передач на его грузовик. Водитель приступил к ремонту автомобиля на территории верхнего гаража. Не имея защитной каски, стоя на раме самосвала, он пытался установить коробку передач на место при помощи подручного инструмента – лома, без специальных средств подмащивания. В это время у мужчины выскользнул лом, и он, поскользнувшись на раме, упал, ударившись о бетонный пол.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, водителя увезли в Углегорскую ЦРБ. У пострадавшего обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, что является опасным для жизни и соответствует тяжкому вреду здоровья.

Из акта о расследовании несчастного случая на производстве следует, что причинами нарушения работником правил внутреннего трудового распорядка стали отсутствие средств подмащивания при проведении ремонтных работ на высоте, ослабление контроля руководством предприятия за исполнением должностной инструкции начальника участка.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.