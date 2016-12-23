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31 декабря 2016 07:00 / Культурное пространство / дети / искусство  

Раритет от мецената

Смирныховская школа искусств торжественно отметила 50-летие. Одним из подарков ее коллективу стал аккордеон, изготовленный немецкими мастерами в начале прошлого века

Дивертисмент педагогов

По случаю золотого юбилея в Доме культуры Смирных преподаватели школы искусств устроили большой концерт, на котором исполнили современные и классические музыкальные произведения. А всю предновогоднюю неделю прошли отчетные выступления детских коллективов.

На празднике в Доме культуры собрались выпускники и нынешние воспитанники школы, их родители, депутат Сахалинской Думы Александр Болотников, представители районной администрации и другие гости, неравнодушные к искусству. Для них педагоги исполнили лучшие номера – торжественные вальсы, мазурки и дивертисменты. Свое мастерство продемонстрировали несколько творческих коллективов: инструментальный ансамбль «Хорошее настроение», трио баянистов, фортепианный и инструментальный дуэты.

Смирныховская детская школа искусств приняла первых учеников в середине прошлого века – осенью 1966 года. Изначально она была музыкальной и состояла из двух отделений – фортепиано и народных инструментов. В 1997 году с приходом преподавателя изобразительного искусства Владимира Дарницкого и открытием нового художественного класса учебное заведение получило свой нынешний статус школы искусств.

Сегодня это направление ведет педагог с 40-летним стажем Владимир Смолик. Работы его воспитанников украшают стены образовательных учреждений и административных зданий района. Вот уже несколько лет подряд по инициативе и при финансовой поддержке Александра Болотникова рисунки маленьких художников Смирных печатаются на рождественских карманных календарях.

Директор-художник

За полувековую историю в Смирныховской ДШИ сменилось не так уж много руководителей. Первым директором школы искусств была учитель музыки Анна Хажинцева. А с 1985-го на протяжении 30 лет ее возглавляла Людмила Пушкарева.

Чуть более года назад директором школы стала Татьяна Полякова. Вот уже 15 лет Татьяна Николаевна работает здесь учителем изобразительного искусства.

– Человек широкой души, сердцем болеющий за работу, – говорят про нее жители поселка.

Сегодня в Смирныховской ДШИ трудятся 15 педагогов и обучаются 210 ребят. Костяк педагогического коллектива – Татьяна Полякова и Владимир Смолик. Вместе с ними в основной состав преподавателей-наставников входит завуч школы и учитель фортепиано Ирина Талабан. Четыре ее ученицы – Виктория Рахманова и Валерия Доронина, Анастасия Улицкая и Юлия Самошкина, окончив Сахалинский колледж искусств, вернулись в родной поселок и преподают в музыкальной альма-матер.

Виртуозные выпускники

2016 год стал для Смирныховской ДШИ особенно удачным. В школу пришли новые талантливые ученики, и впервые здесь появилось отделение хореографии, которое ведет преподаватель Анастасия Войтиева.

В уходящем году коллектив ДШИ пополнился и новыми педагогами. Причем, как отметил Александр Болотников, больше половины из них – молодежь. Некоторые «новобранцы» – выпускники этой школы.

– Молодые специалисты после окончания профильного училища в островной столице вернулись сюда уже с семьями и успешно работают. Например, семейный дуэт баянистов Марии Шварц и Андрея Метелева. В их репертуаре сегодня десятки произведений, которые они исполняют виртуозно. А начинала Мария творческую биографию здесь, в Смирныховской школе искусств, – рассказал Болотников.

Также коллектив смирныховской школы искусств пополнили опытные педагоги и музыканты из Ноглик – Андрей Булдаков и Елена Бурмистр. Они уже воспитали немало талантливых ребят, в числе которых – и собственные дети. Так, сын Василий играет на гитаре в известном на острове коллективе «Джаз-тайм», а дочь Мария преподает в Сахалинском колледже искусств.

– Дети наших учителей растут в атмосфере творчества и потому становятся одухотворенными личностями, – отметила Татьяна Полякова. – Надеюсь, и они со временем продолжат смирныховские творческие династии.

Сюрприз для народников

Как рассказал депутат Сахалинской областной Думы Александр Болотников, главным подарком для школы искусств стали новенькие отечественные баяны. Одиннадцать музыкальных инструментов для отделения народного творчества еще осенью приобрели районные власти. Еще один концертный баян «Юпитер» и раритетный аккордеон, изготовленный немецкими мастерами в начале прошлого века, передала семья местного мецената Анатолия Мельникова. Депутат Александр Болотников также вручил коллективу ДШИ ценный подарок от областной Думы.

– Неталантливых детей не бывает. Важно вовремя обнаружить в ребятах способности и зажечь их творческой идеей. А это уже дело педагогов-наставников, – подчеркнул в поздравительной речи Болотников.

За 50 лет в школы искусств накопилось много наград, подтверждающих высокий уровень мастерства юных смирныховцев. Помимо основной учебной программы в школе для ребят организованы дополнительные занятия. Например, они выезжают в областной центр на выставки профессиональных художников и дизайнеров, а также участвуют в пленэрах.

– Пусть еще долгие годы в Смирныховской школе искусств не умолкают звонкие голоса детей и звучит их счастливый смех, – пожелал ее сотрудникам и воспитанникам Александр Болотников.

Фото из архивов Александра Болотникова и Смирныховской школы искусств

Теги  Дети Юбилей Искусство
Автор текста: Андрей Левченко

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