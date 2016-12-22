Сахалинцев и курильчан поздравляют с 70-летием региона

Дорогие земляки!

От всей души примите поздравления со значимой для нашего региона датой – 70-летием со дня образования Сахалинской области. Это событие сыграло важную роль в укреплении позиций нашей страны на Дальнем Востоке. Трудом нескольких поколений наших земляков создавалась экономическая, промышленная база островного региона.

Наш островной край – один из самых уникальных на территории страны, как по природно-климатическим условиям, так и по человеческому потенциалу. Сахалин и Курилы – среди лидеров России по темпам социально-экономического развития. На современном этапе в области реализуются крупные инвестиционные проекты. Такая динамика стала возможной именно благодаря людям, населяющим островную область. Жителей Сахалина и Курил отличают трудолюбие, целеустремленность, твердость духа, гостеприимство и любовь к родной земле.

От всего сердца желаю островитянам оптимизма, успехов в карьере, здоровья и процветания.