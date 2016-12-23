Путин, выбери меня!

Отгремела 23 декабря большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Еще не начавшись, она поставила рекорд: на нее съехалось самое большое количество журналистов – чуть менее полутора тысяч.

Корреспонденты издательского дома «Губернские ведомости» также прилетели на встречу с президентом. Несмотря на то, что Сахалину, как и всему Дальнему Востоку, слово за 3 часа 50 минут так и не дали, мероприятие было захватывающим. Каково это – смотреть изнутри на то, что привык лицезреть по телевизору, расскажу в этом материале.

Отнеслись с пониманием

Аккредитоваться на ежегодную пресс-конференцию любому журналисту несложно, если редакция имеет уставные документы, а сам желающий – час свободного времени. Сложность тут только одна: информацию об успешной аккредитации ты получишь всего за несколько дней до самого мероприятия. Оперативно взять билеты на предновогодние рейсы в Москву непросто, поэтому рискуем, берем заранее…

Улетали с Сахалина в минус 17, прилетели в Москву - +1. Столичное небо – как вата из советского матраца: и в 10:00, и в 15:00 серо-хмурое, нерадостное. Под ногами – напитанная реагентами тающая каша, вокруг – стройка, которая не закончится, кажется, никогда. Первое послеполетное сообщение из редакции: меняем билеты на субботу, пресс-конференцию Путина впервые в истории перенесли! Это связано с похоронами посла, убитого в Турции. Значит, продление гостиницы, лишний командировочный день… В информационных лентах – неунывающий Песков: журналисты к переносу отнеслись с пониманием. Раз так, тогда ладно… Рыба под майкой Первая и, пожалуй, единственная задача журналиста, оказавшегося на пресс-конференции президента, – попасться на глаза его пресс-секретарю. Известно, что именно он в большинстве случаев и определяет автора следующего вопроса. Как это сделать? Плакаты! Коллеги, побывавшие на встрече в прошлом году, наставляли: большие ватманы и баннеры не пройдут: на входе их изымают. Сделайте надпись на ткани!

Так мы и сделали. Москва, ночь, гостиничный номер, полметра белой бязи, фломастеры по ткани… Решено было рисовать рыбу: и на остров похожа, и с добычей ассоциируется, и художественных навыков особых не надо. Внутри рыбъего контура тянется надпись «Сахалин». Решили спрятать плакат под майкой, чтобы пронести через охрану. Как после выяснилось, этого делать не стоило: в этот раз пускали плакаты любого калибра. Итак, плакат готов, вопросы – тоже, а куда ехать-то? Выяснилось, что ни мы, ни редакторы, ни друзья из федеральных агентств накануне пресс-конференции о месте ее проведения и не знали. Половину московской ночи провели в поисках хоть кого-то, кто выдаст тайну места встречи с президентом. Потом на почту пришло письмо: 12:00, выставка международной торговли. И адрес. Понеслось! Полусонные, в 6:00 мы уже у входа в гостиничную столовую на завтрак. Затем – такси, утренняя пробочная Москва и полуторакилометровый забег между многочисленными высотками: где здесь вход «Д»??? Один из охранников, заразившись нашим отчаянием, раскололся: пресс-конференция Путина не здесь. Надо было ехать на Краснопресненскую набережную, а вас привезли на Пресненскую… Непечатные слова, проклятья в адрес столичных таксистов, а заодно, и всех нарекателей улиц, дающих похожие названия…

Ого-го-го Через 30 минут – мы у входа на территорию. Темнота, охранники с металлоискателями, автомобили с круглыми ушами антенн, коллеги со штативами на плечах из всех регионов большой страны. Мы влились в поток. Началось.

В этом году всем корреспондентам, помимо бейджей, вручили войлочно-валеночную папочку, в которой стандартный набор: календарики-ручка-блокнот. Потом в метро, в кафе, именно по этим папочкам и узнавали коллег. Пока же в очереди на улице грелись, знакомились, брали перекрестные интервью. - Вы откуда? - Из Хакасии. А вы? - С Сахалина. - Ого!!! Сколько добирались? Интересно, что на Владивосток и Хабаровск никто так не «огокал», нормально воспринимали. Мы же это «ого» слышали и от москвичей, и от якутов, и от хакасов, и даже от жителей Заполярья. Хотя, по нашему мнению, у последних там вообще «ого-го-го».

В предбаннике у входа в основное здание – досмотр похлеще, чем в аэропорту. На пятачке четыре на два метра собрались, по ощущениям, все полторы тысячи региональных корреспондентов. - Не наклоняйтесь, пожалуйста! А то я вместе с вами приседаю… - И я вместе со всеми вами тоже… - Да тут весь ряд приседает! - Всегда мечтал на Сахалине побывать! А сейчас так к вам близко, что, будем считать, уже побывал… - Какао хотите? Внутрь с напитками не пропускают, не успеваю допить… - Нет, вот шампанского бы, все-таки Новый год скоро… - А у меня есть в машине, кто побежит? Выбери меня! Так случилось, что в конечную точку, где нужно было ждать часа «Х», мы попали одними из первых. Видимо, поэтому в пустоватом еще зале сахалинскую группу записали порядка пяти различных съемочных групп. Уже потом, у буфета, какой-то корреспондент-федерал инструктировал по телефону: так, в эфир берите Якутию, там девочка симпатичная, Казань – там вопрос про исламское ТВ и Сахалин – плакат-рыбу сразу узнаете. Позже стали подходить и те, которые начали думать над своим плакатом, наверное, сразу после прошлогодней пресс-конференции Путина. Чего стоит триптих «Мари Ле Пен – Дональд Трамп – Владимир Путин» из Музея современного искусства! Или плакат «Песков, выбери меня». Или плакат с Путиным-супергероем. Надо отметить, что мы удивились ему одними из первых и сразу взяли комментарий. Позитивная девушка-москвичка позитивно рассказывала нам о позитивной редакции, которая очень любит президента.

Так случилось, что в зале нам повезло сесть с ней на соседние кресла. Прошло уже около 40 минут после первого комментария представительницы позитивной редакции, а корреспонденты федеральных и региональных изданий продолжали ее пытать все теми же вопросами, и отвечала она уже устало-односложно, как редакционный копир, множа свой предыдущий текст. Ручаюсь, она так утомилась, что в следующем году здесь не будет больше ни Путина-Бэтмена, ни Путина-Халка. Наконец, занял свое место каждый из приехавших журналистов. Выстроилась позади армия телеоператоров. Началось. - Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Давайте начнём. Мы договорились с моим помощником, что мы не будем, я не буду выступать с пространным монологом в начале – сразу перейдём к работе, к вашим вопросам. Пожалуйста! - как-то стремительно начал президент. Не все даже сообразили сразу поднять плакаты.

Нам досталось неплохое место, почти в центре большого зала. На крайнем кресле каждого ряда – ФСОшник с микрофоном в ухе. Не раз и не два он напряженно вздрагивал, когда мы стремительно взметали свою рыбу вверх. Прислушивался и к нашим разговорам. А мы – к ответам президента. Если коротко, то за время пресс-конференции мы узнали, что: пенсии в следующем году все-таки проиндексируют, уровень инфляции рекордно низкий, рождаемость и ВВП растет, отток капитала, напротив, падает. Из проблем: доходы населения «припали», снизился потребительский спрос, это отражается на инвестициях.

Керченский или Крымский? Надо отметить, что за время разговора президента с полуторатысячным залом смех и аплодисменты раздавались не раз, и не два. Самым, пожалуй, ярким моментом, который бросились цитировать все, стало очень короткое общение Путина с шеф-бюро газеты «Уолл-стрит джорнэл» Нэйтаном Ходжем. - Господин президент! Возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента? - Какой страны? – интересуется Путин, и зал просто взрывается. - Российской Федерации. - Сразу скажу: возможно, но нецелесообразно, - под аплодисменты отвечает довольное своей шуткой и реакцией зала первое лицо страны.

Хлопали в этот день много. Так, журналисты поддержали заявление о том, что «Черноморнефтегаз» закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам РФ. В ближайшие два-три дня начнется подача российского газа в Крым. Кстати, тема строительства моста в Крым также нашла поддержку. - Как назвать мост? Керченский? Российский? Крымский? - Я придумал, как его построить, вы думайте, как назвать, - снова отшутился президент. По его словам, в победу Трампа на выборах не верил никто, «кроме нас с вами», что тоже явно было сказано для того, чтобы разбавить ряд следовавших один за другим серьезных вопросов. Кстати, в этом году впервые случилось еще одно неординарное событие, о котором можно рассказывать с улыбкой. Овации вызвал и пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков попросил не поднимать высоко плакаты, так как они мешают операторам. Последние, услышав, как их мысли материализовались с трибуны, побросали видеокамеры и зааплодировали.

Вообще, в этом году не было ощущения срежессированности всего действа. Поэтому, возможно, так неравномерно распределились вопросы. Большую их часть задали федеральные СМИ, Дальнему Востоку слова не дали вообще. Что там говорить, даже японские журналисты не получили микрофон. Так что нам, сахалинским коррам, которые призывно трясли плакатом, «молнить» было нечего. Единственное, что хоть как-то было связано с нашей областью, касалось прогнозируемых цен на нефть. Если коротко, то во втором полугодии следующего года цена на нее установится на сегодняшнем 50-55-долларовом уровне. А бюджет сформирован при стоимости 40 долларов за баррель. Разница в 10 долларов будет означать дополнительный доход бюджета в 1 трлн 750 млрд рублей, а нефтяным компаниям, несмотря на снижение добычи, разница даст дополнительный доход в 750 млрд рублей. Все в выигрыше. Всем спасибо, все свободны! Заскучавшие было на четвертом часу общения журналисты уж было решили, что в этом году будет поставлен еще один рекорд: пресс-конференция продлится пять или даже шесть часов. Заметно нервничали и работавшие в зале операторы стационарных камер. На кабели, путавшиеся под ногами, постоянно кто-то наступал. Однако послышались вопросы про любовь и вятский квас. Дело близилось к концу. - Всё! Вам спасибо большое. С наступающим вас Новым годом! Большое вам спасибо за терпение. Удачи!