Летящие помидоры
Сахалинцам не чужда итальянская традиция избавляться от ненужных вещей, просто выбрасывая их из окна
Все знают, что итальянцы перед Новым годом избавляются от старых вещей довольно экспрессивно. Просто выкидывают их из окна. Впрочем, и сахалинцам не чужды подобные проявления темперамента. Так, на днях жительница Южно-Сахалинска увидела вылетающую из окна елку. Кто-то избавился от бедного деревца, даже не дождавшись праздника.
Сюжет
Жительница улицы Есенина Мария пожаловалась, что накануне соседи, делая ремонт, выкидывали все ненужное прямо с пятого этажа. В итоге женщина, живущая на первом этаже, осталась без натянутой за балконом бельевой веревки, ее снесло летящей палкой. Да что там веревка – очередной выбрасываемый предмет чуть не попал в ее иномарку.
Еще одна история, чуть было не закончившаяся трагедией, – несколько недель назад какие-то нелюди выкинули из окна живую собачку. К счастью, животное выжило.
– А мы в детстве баловались – кидали из окна в прохожих яйца, поливали их водой, – рассказывает южносахалинка Татьяна. – Сейчас, конечно, стыдно такое вспоминать.
Кстати, апофеозом баловства стала выкинутая с девятого этажа пятилитровая банка с маринованными помидорами.
– Под окнами проходил мальчик, которые нравился и мне, и моей подруге, вот в него и запулили, – делится Татьяна. – Страшно представить, что было бы, если б попали.
Еще одна южносахалинка Елена не скрывает своего горячего темперамента и рассказывает, что в порыве ярости может выкинуть из окна все, что угодно. Однажды в окно вылетела модная кепка дочери. Головной убор упал не на землю, а на козырек находящегося под окном ювелирного салона.
– Через некоторое время мне стало жалко кепку, и я даже попыталась «поймать» ее на спиннинг мужа, – рассказывает Елена. – Однако – не судьба, была зима, и кепка намертво примерзла к козырьку.
Конечно, к весне спасать было уже нечего – когда все растаяло, головной убор превратился в нечто бесформенное.
На днях еще одна южносахалинка рассказала корреспонденту о том, что видела на козырьке над салоном красоты несколько черных пакетов. Сначала подумала, что мусор. Однако на следующий день пакетов стало меньше. Поэтому женщина предположила, что так люди хранят припасенные к Новому году продукты.
– И не боятся ведь, что вороны украдут купленную колбасу, – сказала она.
Хотя, может быть, так родители спрятали от детей подарки. Представляете, пробьют часы двенадцать раз, и прямо с улицы в квартиру шагнет настоящий Дед Мороз с мешком! Благо, что ему и страховка не понадобится, все-таки козырек под ногами.
Комментарии