Летящие помидоры

Все знают, что итальянцы перед Новым годом избавляются от старых вещей довольно экспрессивно. Просто выкидывают их из окна. Впрочем, и сахалинцам не чужды подобные проявления темперамента. Так, на днях жительница Южно-Сахалинска увидела вылетающую из окна елку. Кто-то избавился от бедного деревца, даже не дождавшись праздника.

Сюжет

Новый год

Жительница улицы Есенина Мария пожаловалась, что накануне соседи, делая ремонт, выкидывали все ненужное прямо с пятого этажа. В итоге женщина, живущая на первом этаже, осталась без натянутой за балконом бельевой веревки, ее снесло летящей палкой. Да что там веревка – очередной выбрасываемый предмет чуть не попал в ее иномарку.

Еще одна история, чуть было не закончившаяся трагедией, – несколько недель назад какие-то нелюди выкинули из окна живую собачку. К счастью, животное выжило.

– А мы в детстве баловались – кидали из окна в прохожих яйца, поливали их водой, – рассказывает южносахалинка Татьяна. – Сейчас, конечно, стыдно такое вспоминать.

Кстати, апофеозом баловства стала выкинутая с девятого этажа пятилитровая банка с маринованными помидорами.

– Под окнами проходил мальчик, которые нравился и мне, и моей подруге, вот в него и запулили, – делится Татьяна. – Страшно представить, что было бы, если б попали.

Еще одна южносахалинка Елена не скрывает своего горячего темперамента и рассказывает, что в порыве ярости может выкинуть из окна все, что угодно. Однажды в окно вылетела модная кепка дочери. Головной убор упал не на землю, а на козырек находящегося под окном ювелирного салона.

– Через некоторое время мне стало жалко кепку, и я даже попыталась «поймать» ее на спиннинг мужа, – рассказывает Елена. – Однако – не судьба, была зима, и кепка намертво примерзла к козырьку.

Конечно, к весне спасать было уже нечего – когда все растаяло, головной убор превратился в нечто бесформенное.

На днях еще одна южносахалинка рассказала корреспонденту о том, что видела на козырьке над салоном красоты несколько черных пакетов. Сначала подумала, что мусор. Однако на следующий день пакетов стало меньше. Поэтому женщина предположила, что так люди хранят припасенные к Новому году продукты.

– И не боятся ведь, что вороны украдут купленную колбасу, – сказала она.

Хотя, может быть, так родители спрятали от детей подарки. Представляете, пробьют часы двенадцать раз, и прямо с улицы в квартиру шагнет настоящий Дед Мороз с мешком! Благо, что ему и страховка не понадобится, все-таки козырек под ногами.